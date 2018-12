Norwegian raser mot politikere som vil endre loven etter arbeidsgiver-dommen

Norwegian beskylder Ap for å stikke kjepper i hjulene for selskapet med sine krav om skjerpet lovgiving etter dommen i Høyesterett om arbeidsgiveransvar.

– Vi registrerer at Arbeiderpartiet i sak etter sak stikker kjepper i hjulene for et globalt selskap med hovedkontor i Norge, et selskap som har skapt tusenvis av arbeidsplasser her hjemme de siste årene. Det synes vi er trist, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Arbeiderpartiet, Rødt og SV tar alle nå til orde for å skjerpe arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgiverbegrepet tar opp i seg nye måter å organisere store konserner på. Norwegian vant onsdag den langvarige rettskampen mot piloter og kabinansatte som krevde dom på at morselskapet, Norwegian Air Shuttle, er deres reelle arbeidsgiver – ikke de nyopprettede datterselskapene de er flyttet over til.

– Arbeidsmiljøloven må moderniseres for å unngå tilpasninger som svekker vern av arbeidstakere – samtidig som vi ivaretar arbeidsgivers mulighet til omstrukturering og ekspansjon, sier Parat-leder Vegard Einan.

Fagforbundet skal møte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fredag formiddag i anledning dommen. Einan understreker viktigheten av at alle parter er tjent med en avklart og felles forståelse av arbeidsgiverbegrepet og at saken ikke bare blir gjenstand for partipolitisk spill.

Vil skjerpe arbeidsmiljøloven

Høyesterett fant ikke dekning i lovverket for de ansattes krav, og fastslo en gang for alle i sin dom onsdag at morselskapet ikke har arbeidsgiveransvaret for de aktuelle pilotene og kabinansatte.

– Det er en skandale at vi har norske arbeidsgivere som ønsker å ha full styring over lønn og arbeidstid, men ikke ønsker å ta arbeidsgiveransvar og at arbeidsmiljøloven gir åpning for det, sier Aps arbeidspolitiske talsperson Arild Grande til Dagens Perspektiv, som først omtalte saken.

Grande er klar på at dommen må føre til lovendringer.

– Dommen viser at loven ikke er tydelig nok. Da må Stortinget gjøre loven klarere, sier han til NTB.

Ap vil derfor ha Stortinget med på å be regjeringen legge fram et forslag om å endre arbeidsmiljøloven «som tydeliggjør at den som har styringsrett, og gjennom dette reelt sett er arbeidsgiver, også får retter og plikter som arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven.»

Norwegian: – Skandaløst

Forslaget får Norwegian til å reagere.

– Det som er skandaløst i denne saken, er at norske stortingspolitikere ikke respekterer en dom fra landets høyeste domstol og i tillegg skaper et feilaktig inntrykk av at Norwegian ikke ivaretar sine ansatte på en god måte. Våre piloter og kabinansatte er fast ansatt i heleide datterselskap i Norwegian-konsernet, har tariffavtale og svært gode lønns- og arbeidsbetingelser, sier Sandaker-Nielsen til NTB.

Synspunktet til Ap er helt på linje med hovedorganisasjonene YS og LO, som mener dommen åpner for at selskaper kan pulverisere arbeidsgiveransvaret ved å etablere nye konsernstrukturer.

– Useriøst

Frps Erlend Wiborg, som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er kritisk:

– Dommen kom onsdag. Den er meget detaljert. Jeg synes det er useriøst å varsle lovendringer før man har satt seg inn i dommen, sier han.

Grande avviser kritikken:

– Vi kritiserer ikke dommen eller Høyesterett. Men som lovgiver må vi erkjenne at loven ikke er tydelig nok. Og når vi i tillegg har aktører som gjør alt de kan for å ikke ta sitt ansvar som arbeidsgiver og samtidig påberoper seg styringsrett, må de også ta pliktene som følger med, sier han til NTB.

Vil ha lovendringer

Rødt har allerede et forslag til behandling i Stortinget, hvor partiet går inn for å nedsette et utvalg som skal komme med forslag til «lovendringer som tydeliggjør arbeidsgiveransvaret, slik at den som har styringsrett, også har arbeidsgiveransvar».

Grande utelukker ikke Aps støtte, men mener at et utvalg blir for tidkrevende og at det haster med å skjerpe inn arbeidsgiveransvaret.

SV-leder Audun Lysbakken sier på sin side at det er avgjørende for partiet å bekjempe utviklingen mot et løsarbeidersamfunn.

– Da er det fundamentalt at den som er den reelle arbeidsgiver, har det hele og fulle ansvar for arbeidsforholdene til sine ansatte. Det er et politisk ansvar å få det på plass, sier han til NTB.