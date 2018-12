Fire rumenere tiltalt for hallikvirksomhet i Bergen

To kvinner og to menn fra Romania er tiltalt for å ha lagt til rette for sexsalg i Bergen. Ingen av dem er i Norge, men statsadvokaten vil ha rettssak uansett.

I over et halvt år i 2015 skal de fire ifølge tiltalen ha samarbeidet om å være halliker for flere kvinner i Bergen, skriver Bergens Tidende. Rettssaken mot dem skal etter planen starte i Bergen tingrett 7. januar neste år. – Det er usikkert om de vil møte. Vi kommer uansett til å begjære saken fremmet til behandling, opplyser statsadvokat Rudolf Christoffersen, som skal være aktor i saken. De fire ble pågrepet på en campingplass i Bergen i oktober 2015. De tiltalte er to menn på 32 og 24 år og to kvinner på 25 og 38 år. To av de tiltalte er søsken, og henholdsvis onkel og tante til den andre tiltalte mannen (24). Denne mannen er i sin tur gift med den andre tiltalte kvinnen. Alle nekter straffskyld. Den planlagte rettssaken er den fjerde etter at politiet i Bergen har aksjonert mot det de mener er et rumensk nettverk i Bergen. – Vi mener nettverket har stått bak mye av den organiserte prostitusjonen i byen. De fire siste tiltalte er del av det nettverket, sier statsadvokaten. Forsvareren til den 38 år gamle kvinnen, Miriam Kristine Grimstad, sier hennes klient ikke erkjenner skyld, men at hun ønsker å møte i retten. – Hun er mor til flere små barn, og det har vært en stor belastning for både henne og barna at etterforskningen har tatt så lang tid. Hun ble løslatt i 2016, og det tok svært lang tid før tiltalen ble tatt ut, sier Grimstad. Ifølge politiet er andre medlemmer av den samme storfamilien fortsatt til stede som tiggere i Bergen.