Julio Kopseng dømt for voldtekt igjen – kan ikke få mer straff

Julio Kopseng er dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner. Han er fra før dømt for overgrep mot 19 kvinner og soner allerede lovens maksimumsstraff.

Oslo tingrett har funnet Kopseng skyldig i å ha dopet ned en 43 år gammel kvinne etter en bytur i 2012, tatt henne med hjem og voldtatt henne, skriver Dagbladet. Kopseng er nå også dømt for å ha forgrepet seg fem ganger på en 33 år gammel kvinne han hadde et forhold til i 2006. Kopseng ble i 2016 idømt 21 års forvaring av Borgarting lagmannsrett for overgrep mot 19 kvinner. Dette er lovens maksimumsstraff. Straff har derfor ikke vært et tema i denne siste rettssaken. De to kvinnene Kopseng nå er dømt for å ha voldtatt, anmeldte den tidligere danseren i 2015 og 2016 etter den store medieoppmerksomheten rundt rettssakene mot ham. Kopsengs advokat, Sigurd Klomsæt, sier til Dagbladet at denne siste dommen blir anket. Han mener Kopseng er nektet å føre bevis de mener er relevante.