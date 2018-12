Stjal juletrær som skulle gi midler til vanskeligstilte barn

– Dette er simpelt. Inntektene fra salget skulle gått til vanskeligstilte barn, sier juletreselger Anbjørn Wiig.

På Midjord i Stavanger har tyver stjålet hele 57 juletrær på en salgsverdi til rundt 35.000 kroner, skriver DA Rogalands Avis (bak betalingsmur).

Inntektene fra juletresalget skulle gått til idrettsutstyr for barn i vanskeligstilte familier.

Tyvene tok seg inn natt til tirsdag på det avlåste området ved Midfjord stadion, som ligger rett ved et boligfelt og bydelshuset.

Trærne er kvalitetstrær av formklipt edelgran fra Hjelmeland. Det var 50 relativt små, og syv store juletrær på 220 centimeter som ble stjålet.

Må finne annen dugnad

– Dette er simpelt. Inntektene fra salget skulle gått til barn i ulike lag i Idrettslaget Brodd, sier Anbjørn Wiig til DA Rogalands Avis.

Wiig er frivillig juletreselger for Idrettslaget Brodd.

Han forteller at pengene blant annet skulle gå til fotballsko til vanskeligstilte barn på idrettslaget på Storhaug.

– Brodd er jo en klubb som inkluderer alle, også de familiene som i utgangspunktet ikke har råd til å la barna være med å spille fotball, sier Wiig til DA Rogalands Avis.

Dugnadsarbeid som for eksempel juletresalg er svært viktig for klubben. Nå skal Wiig lage mat sammen med kompiser, så blir det salg av kaker og annet som et dugnadstiltak for klubben.

– Vi vil prøve å få inn inntekter på denne måten i stedet nå, sier Wiik til avisa.

Politiet i Sør-Vest politidistrikt bekrefter at saken er anmeldt og at det er tatt opp forklaring.

