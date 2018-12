2018: Kaldt og varmt og politisk drama

2018 startet med en snørik, iskald vinter, som ble etterfulgt av en het, tørr sommer. KrFs retningsvalg dominerte politikken og vi så en fregatt synke.

Januar:

2. januar: Politiet i Brumunddal etterlyser Janne Jemtland (36), som forsvant tre dager før. Jemtland blir funnet død på elvebunnen i Glomma etter at ektemannen Svein Jemtland siktes for drap 12. januar.

3. januar: Tidligere nestleder i Høyre Svein Ludvigsen siktes for å ha utnyttet sin stilling som fylkesmann i Troms til å skaffe seg seksuell kontakt med tre asylsøkere. Identiteten blir kjent når tiltalen tas ut i november.

9. januar: Tidligere statsminister Odvar Nordli (90) dør.

14. januar: Høyre, Frp og Venstre legger fram Jeløya-plattformen, grunnlaget for den blågrønne regjeringen de neste fire årene.

19. januar: Islamisten Ubaydullah Hussain (32) dømmes i Borgarting lagmannsrett til fengsel i ni år for rekruttering av fremmedkrigere og for å ha deltatt i IS.

25. januar: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) møter de andre partilederne for å diskutere håndtering av de mange varslingssakene som preger nyheter og politikk. Ap har konkludert med at nestleder Trond Giske har brutt interne retningslinjer mot seksuell trakassering, stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder Ulf Leirstein (Frp) har sendt porno til unge partifeller og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise får mange varslersaker mot seg. Alle har trukket seg fra sine verv.

Februar:

1. februar. Prins William og hertuginne Kate er i Norge i to dager.

15. februar: Stortingets direktør Ida Børresen går av i kjølvannet av byggeskandalen på Stortinget. 8. mars trekker Olemic Thommessen (H) seg som stortingspresident.

19. februar: Erik Poppes film «Utøya 22. juli» vises i hovedkonkurransen under den internasjonale filmfestivalen i Berlin, med ordinær premiere 9. mars.

26. februar: Saken mot moren til Angelica Heggelund (13) starter. Angelica ble funnet død av avmagring på en hytte i Valdres nyttårsaften 2015. Moren blir i mai dømt til fengsel i tre år for grov uaktsomhet.

Mars:

1. mars: Sibirkulden gir 21 nye rekorder i Norge. Kaldeste marsdag har Folldal i Hedmark med 42 minusgrader.

8. mars: Statistisk sentralbyrå (SSB) slår fast at norsk økonomi er på fote igjen etter oljeprisfallet i 2014. Prognosen er at boligpriser, lønn og rente vil øke moderat de neste fire årene og at krona vil styrke seg.

9. mars: Det blir mediestorm når justisminister Sylvi Listhaug (Frp) legger ut et bilde på Facebook av islamister med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Det er samme dag som Utøya-filmen har premiere. Etter tolv dager trekker Listhaug seg som statsråd, to timer før et mistillitsforslag mot henne kunne veltet regjeringen.

10. mars: Det blir kaos i Holmenkollen-området når rundt 100.000 mennesker skal hjem samtidig etter femmila og hopprennet, mange svært beruset. Over hundre personer må behandles for fyllrelaterte skader.

20. mars: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vedtar kritikk mot finansminister Siv Jensen (Frp) for hennes rolle i konflikten der Christine Meyer måtte gå som sjef for Statistisk sentralbyrå (SSB) i november 2017.

April:

5. april: Den relativt nye klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V) setter en stopper for forslaget fra forgjengeren Vidar Helgesen (H) om å utvide ulvejakta med en måned.

11. april: 23 år etter drapet på Birgitte Tengs (23) på Karmøy blir fetteren hennes renvasket, da politiet i et brev bekrefter at tilståelsen han i sin tid ga og ble dømt for, ikke lenger gjelder.

11. april: Liv Signe Navarsete (Sp) sier hun er skuffet over egen partiledelses håndtering av saken der hun to år tidligere mottok en svært grov tekstmelding fra noen som var på en hyttetur med ti menn, flere Sp-medlemmer. Nestleder Ola Borten Moe og alle de andre som var der nekter for å ha sendt Facebook-meldingen.

22. april: Frode Berg forteller at han var presset av e-tjenesten og på oppdrag da han ble pågrepet for spionasje i Russland i desember 2017. Ved utgangen av 2018 er han fremdeles fengslet i Russland.

22. april: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum krever den som sendte den grove meldingen til Navarsete, melder seg. Nestleder Borten Moe fratrer inntil saken er løst, Navarsete blir sykmeldt på ubestemt tid og saken anmeldt, men så henlagt av politiet. Både Navarsete og Borten Moe er tilbake i mai, den som skrev meldingen står aldri fram.

24. april: Terje Brofos (77), best kjent under kunstnernavnet Pushwagner, dør.

Mai:

14. mai: Drøyt ni av ti som oppsøkte et stemmelokale under folkeavstemningen i Finnmark sier nei til sammenslåingen med Troms som Stortinget har vedtatt.

15. mai: 1.700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK går ut i streik. Streiken avsluttes 24. mai.

15. mai: Statoil skifter navn til Equinor etter at selskapets generalforsamling godkjenner navnebyttet.

16. mai: Artistorganisasjonen GramArt anmelder den norskutviklede strømmetjenesten Tidal etter at Dagens Næringsliv publiserer data som kan tilsi manipulering av avspillingsdata. Tidal nekter for juks.

25. mai: I en av årets alvorligste overgrepssaker dømmes en mann i 30-årene fra Buskerud til 14 års forvaring for seksualforbrytelser mot 59 unge jenter han har kommet i kontakt med gjennom apper som Snapchat og musical.ly.

25. mai: Inga Bejer Engh, en av aktorene under 22. juli-rettssaken, blir nytt barneombud.

29. mai: Konflikten om luftambulansetjenesten har pågått en måneds tid, siden forhandlinger mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart om lønns- og arbeidsvilkår for piloter i Babcock, brøt sammen i april. Partene i striden kommer til enighet 20. juni.

30. mai: Med 32,7 grader setter Etne i Hordaland norgesrekord for tidenes varmeste maidag i Norge i tidenes varmeste mai.

Juni:

7. juni: Skuespiller og barnebokforfatter Minken Fosheim (62) dør på Lovisenberg sykehus etter en tids sykdom.

21. juni: Telenor er ilagt et rekordhøyt gebyr på 788 millioner kroner for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Gebyret er det høyeste gebyret gitt av Konkurransetilsynet noensinne.

21. juni: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviser Anders Behring Breiviks klagesak mot den norske stat om soningsforholdene fordi de mener saken «åpenbart ikke vil føre fram».

21. juni: Privatetterforsker Tore Sandberg bekrefter at han på vegne av Per og Veronica Orderud har bedt om gjenopptakelse av drapssaken mot det tidligere ekteparet.

22. juni: Dom faller i den beryktede Lime-saken, omtalt som norgeshistoriens største menneskehandel-sak. Den 41 år gamle hovedmannen blir idømt ni års fengsel og anker dommen. Kun en av de 13 tiltalte frifinnes.

22. juni: Politiet sikter en mann (37) fra Sri Lanka for drap, voldtekt og ildspåsettelse i Sjøvegan-saken, der Marie-Louise Bendiktsen (59) ble drept i Troms i 1998. Pågripelsen er basert på sikre DNA-spor fra den da 17 år gamle gjerningsmannen.

Juli:

3. juli: Bønder fortviler over den verste sommertørken siden 1947. Mangel på fôr gjør at dyr må slaktes. Det ender med halvering av kornavlingen og avlingsskader for 1,1 milliard kroner.

13. juli: Flere tusen lynnedslag fører til over 100 skogbranner i Sør-Norge. Det registreres nye rekorder for tropevarme mange steder i landet. Til sammen er det 1.906 skog- og gressbranner sommeren 2018, den mest krevende sesongen noensinne.

13. juli: Tidligere utenriksminister og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg (87) dør.

22. juli: Det midlertidige nasjonale minnesmerket for 22. juli-angrepene i Oslo blir avduket utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet.

22. juli: Høyesterettsadvokat og samfunnsdebattant Tor Erling Staff (85) dør.

28. juli: Møre og Romsdal setter ny varmerekord med 34,7 grader i Åndalsnes. Dette er også den høyest målte temperaturen så langt i sommer i Norge.

29. juli: Den tidligere langrennsløperen Vibeke Skofterud (38) blir funnet død etter en vannscooterulykke på en holme utenfor Arendal.

30. juli: 13 år gamle Sunniva Ødegård blir funnet drept 150 meter hjemmefra på Varhaug i Hå kommune i Rogaland. En 17 år gammel gutt tilstår å ha drept henne.

30. juli: Tidligere pressemann, statssekretær for Jens Stoltenberg og Ap-topp Hans Kristian Amundsen (58) dør under en joggetur.

August:

1. august: Det kommer fram at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har vært på privat feriereise i Iran i juli med sin norsk-iranske kjæreste, uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd.

3. august: Hele Norges matmor, Ingrid Espelid Hovig (94), dør.

10. august: NVE setter farenivået ved fjellet Mannen i Møre og Romsdal til rødt og evakuerer boligene i nærheten. I løpet av høsten blir det seks opp- og nedjusteringer av farenivået.

13. august: Per Sandberg går av som fiskeriminister og nestleder i Frp.

28. august: Den fem måneder lange ankesaken mot tidligere politimann Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

29. august: Kongeparet markerer gullbryllupsdagen med festgudstjeneste i Oslo domkirke, 50 år etter at de giftet seg der.

31. august: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) går av fordi han ønsker å gå tilbake til lokalpolitikken.

September:

4. september: Berit Svendsen går av som toppsjef i Telenor Norge.

10. september: Motstanden mot bomring og rushtidsavgift på Nord-Jæren er på sitt sterkeste uker før innføringen og inspirerer til bompengeaksjoner i store deler av landet.

13. september: FNs internrevisjon fastslår at sjef for FNs miljøprogram (UNEP) Erik Solheim har brukt 4,1 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn. Nordmannen trekker seg fra jobben på grunn av kritikken 20. november.

13. september: Krafthandleren Einar Aas havner i søkelyset da han taper milliarder og får hele porteføljen sin tvangssolgt.

20. september: Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent, den første økningen på sju år.

21. september: Russiske Mikhail Botsjkarev (51) blir pågrepet på Gardermoen, siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter etter at han deltok på et seminar om datasikkerhet på Stortinget. Han løslates 19. oktober, men er fortsatt siktet.

21. september: Ekstremværet Knud feier over Sør-Norge og etterlater tusenvis av boliger i Agder strømløse i flere døgn etter å ha slått ut nødnettet både til vanns og på land.

27. september: KrF-leder Knut Arild Hareide råder partiet til å søke politisk samarbeid med Ap og Sp. Hans råd starter et politisk drama som preger den politiske høsten i Norge.

Oktober:

5. oktober: Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad kunngjøres som årets vinnere av Nobels fredspris.

9. oktober: Flere ikke navngitte personer siktes for drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard i 1993. Kripos tok ut siktelse bare to dager før foreldelsesfristen gikk ut.

9. oktober: Leder i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, sykmeldes. Det kommer fram at han er siktet for bedrageri etter å ha levert reiseregninger for udokumenterte reiser og reiser som ikke har funnet sted, til sammen 290.000 kroner, ifølge Aftenposten.

13. oktober: Uvanlig mildvær fører til snøsmelting, og kombinert med mye regn blir det storflom i Sør-Norge. Nordlige deler av Oppland og Vestlandet er hardest rammet.

15. oktober. Nyheten går verden rundt når arkeologer med georadar finner spor av det som kan være et av de største vikingskipene som er funnet, i en gravhaug i Halden i Østfold.

15. oktober: Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen blir knivstukket og drept i en leilighet på Majorstuen i Oslo. Den svenske statsborgeren Makaveli Lindén (20) blir pågrepet av politiet en uke etter drapet.

24. oktober. Kronprinsesse Mette-Marit (45) opplyser at hun etter flere års helseutfordringer har fått påvist en uvanlig variant av lungefibrose, men at hun vil jobbe så mye hun er i stand til.

25. oktober. NATO holder sin største militærøvelse siden den kalde krigens slutt, Trident Juncture, fram til 7. november, med mer enn 50.000 soldater fra 30 land.

26. oktober. En 16 år gammel jente dømmes til fengsel i tolv år for knivdrapene på Sørlandssenteret på to personer i fjor sommer. Det er ett år strengere enn aktors påstand.

November:

2. november: Landsmøtet i KrF på Gardermoen vedtar med 98 mot 90 stemmer at partiet skal innlede sonderinger om deltakelse i dagens borgerlige regjering.

8. november: Klokken 4.03 kolliderer fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS. Fire døgn senere synker fregatten.

9. november: Et av de kraftigste jordskjelvene noen gang registrert i Norge ryster Jan Mayen klokka 2.49, med styrke på 6,8 og episenter 125 kilometer nordvest for øya.

20. november: Maleriet «Guldhornet» av Theodor Kittelsen fra 1903 setter rekord som dyreste maleri solgt i Norge, når det går for 12,8 millioner kroner på en auksjon hos Blomqvist Kunsthandel i Oslo.

27. november: Islamisten Mohyeldeen Mohammad dømmes i Oslo tingrett til 2,5 års fengsel for trusler mot Venstres stortingsrepresentant Abid Raja.

Desember:

3. desember. Dagens Næringsliv avslører at Abid Raja skal ha blitt sykmeldt fordi partileder Trine Skei Grande har skjelt ham ut over åpen telefon 10. november, da budsjettforhandlingene med regjeringen var i startfasen. Grande legger seg flat. De skværer opp 6. desember.

5. desember: Etter flere høringer om Riksrevisjonens rapport om objektsikring, den såkalte terrorrapporten, må regjeringen ta sterk kritikk for at norsk infrastruktur fortsatt ikke er på plass.

6. desember: Diskrimineringsnemnda avgjør at en muslimsk lærervikar i Oslo ikke er blitt diskriminert. Vikaren klaget skolen og Nav inn for nemnda da han ikke fikk fortsette som ventet i jobben fordi han nektet å håndhilse på kvinner.

10. desember: Svein Jemtland (47) dømmes til 18 års fengsel for forsettlig drap på kona Janne Jemtland 29. desember 2017. Han anker dommen på stedet.

10. desember: Nobels fredspris deles ut til Nadia Murad og Denis Mukwege og et stort fakkeltog hyller vinnerne.

10. desember. Rettssaken mot mulla Krekar i Italia blir utsatt for fjerde gang på ett år, denne gang til 4. februar 2019.

