Privat kreftsenter øker kapasiteten for å ta imot avviste pasienter

Aleris kreftsenter på Frogner utvider etter økende pågang av alvorlig syke kreftpasienter som vil ha dyr behandling det offentlige ikke vil betale for.

Behovet for private tilbud vokser samtidig med at det kommer flere livsforlengende medisiner og muligheter for eksperimentelle behandlinger og immunterapi. Mye av dette er så dyrt at alvorlig syke kreftpasienter må betale for det selv, om de vil prøve det. Aleris kreftsenter på Frogner i Oslo har siden 2014 totalt behandlet rundt 300 pasienter med behandling som ennå ikke tilbys av det offentlige, eller som det offentlige har sagt nei til, skriver Fagbladet Journalen.

Fagansvarlig onkolog Marius Normann sier de nå ansetter en ny kreftlege, fordi den generelle utviklingen er at pågangen blir stadig større.

Samfunnsdiskusjonen rundt hvilke behandlinger som skal tilbys i det offentlige, har tiltatt parallelt med at nye og dyrere muligheter har kommet. I TNS Helsepolitisk Barometer fra april i år svarte 58 prosent av befolkningen at vi har et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for hvor god behandling man får.

Ifølge Normann betaler grovt sett halvparten av Aleris' pasienter selv for behandlingene, mens den andre halvparten har helseforsikringsordninger. Prislappen kan komme opp i millionbeløp.

