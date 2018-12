DN: Ingen signaler om sykelønnskutt i ny IA-avtale

Forhandlingene om ny IA-avtale er i sluttfasen. Ifølge Dagens Næringsliv er det ingen signaler om endring i sykelønnsordningene.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen – utløper ved nyttår. Siden begynnelsen av november har partene forhandlet om en fornyet avtale. Etter planen skal den presenteres tirsdag, men fortsatt er det ikke klart om forhandlingene kommer i mål som planlagt, skriver Dagens Næringsliv.

Utsetter spørsmål

Både NHO og LO vil skyve på alle spørsmål om å stramme inn sykelønnsordningen. Ifølge DN skyver partene diskusjonen om sykelønn videre til etter at sysselsettingsutvalget ledet av professor Stein Holden skal levere sin rapport neste år.

Virke har tidligere ønsket sykelønnskutt, men i slutten av november sa administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til Kommunal Rapport at Virke aksepterer at sykelønn ikke er en del av IA-forhandlingene nå.

– Det vi imidlertid er opptatt av, er at en ny avtale ikke legger lokk på konstruktive diskusjoner om sykelønn, for eksempel på bakgrunn av rapporten fra sysselsettingsutvalget som kommer på nyåret, sa han den gang.

Kan gå på overtid

Stian Sigurdsen, direktør for politikk og tariff i Virke, sier til DN at det fortsatt gjenstår en del spørsmål i forhandlingene, men han vil ikke kommentere innholdet. Arbeidsdepartementet har som mål at forhandlingene skal bli ferdige torsdag.

FriFagbevegelse skrev onsdag at siste runde med forhandlinger om avtalen fremdeles pågikk, uten at alle brikkene var på plass, og at hvis ikke alt er på plass etter torsdag, er partene innstilt på å bruke flere møtedager.

(©NTB)