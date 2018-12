Riksadvokaten flytter kampen mot gjengene til topps i Politi-Norge

Innsatsen mot kriminelle gjenger flyttes helt til topps i Politi-Norge når Riksadvokaten løfter den inn i Samordningsorganet.

I tillegg til Riksadvokaten deltar Kripos, Politidirektoratet og Oslo-politiet i Samordningsorganet, som jobber strategisk mot alvorlig og organisert kriminalitet på et nasjonalt nivå, ifølge VG.

– Gjengkriminalitet er en av de sentrale prioriteringene til Riksadvokaten, og Tor-Aksel Busch er svært opptatt av å forsikre seg om at det skal være en god og utholdende struktur på politiets satsing fremover, sier statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet.

Nylig kunne VG avdekke at det i et hemmelig politidokument ble slått alarm om manglende etterforskningskapasitet i Oslo-politiet, både på Manglerud politistasjon og sentralt ved Felles enhet for etterforskning og etterretning (FEE).

Samordningsorganets sekretariat er lagt til Kripos og ledes av avdelingslederen ved Taktisk etterforskningsavdeling. Bruusgaard avviser at initiativet har bakgrunn i misnøye med Oslo-politiet.

– Det vil jeg ikke si. Men da Kripos, politiet, mediene og lokalsamfunnet kom med en så alvorlig situasjonsbeskrivelse som de gjorde i sommer, ønsker Riksadvokatembetet å gå dypere inn i materien. Vi ønsker å støtte, men også forsikre oss om at dette tas på alvor. Det er det vi gjør nå, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo hilser grepet velkommen: «Dette er vi veldig glad for og vi skal gjøre det som kreves fra kommunens side», skriver han på Twitter.