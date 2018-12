Solid Frp-framgang på ny måling

Frp øker oppslutningen med 3,8 prosentpoeng på ANBs ferske partibarometer, mens Høyre går tilbake med nesten like mye.

Mens Frp får en oppslutning på 14,6 prosent, går Høyre tilbake med 3,3 prosentpoeng og ender på 22,9 prosent på desembermålingen Opinion har gjort på oppdrag for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Jeg håper velgerne har fått med seg at vi i statsbudsjettet har fått gjennomslag for å redusere eiendomsskatten, ved siden av å bevilge rekordstore beløp til bedre veier og mer penger til flere og bedre sykehjemsplasser, sier Frp-leder Siv Jensen til ANB.

Hun trekker også fram motstanden mot FNs migrasjonsplattform som en forklaring.

– Mange er opptatt av en streng innvandringspolitikk og sier seg derfor enig med oss om å si nei til FNs migrasjonsplattform, sier Frp-lederen

Arbeiderpartiet går tilbake med 1,1 prosentpoeng til 27,1 prosent.

For valgekspert Bernt Aardal er verken Høyres tilbakegang eller Frps kraftige framgang veldig oppsiktsvekkende. Ifølge ham er målingen mer en justering enn et tydelig mønster. Ingen av hovedblokkene har flertall.

– Resultatet viser at Frp og Høyre lå for høyt og lavt på forrige måling, sier han.

Målingen er den svakeste for Høyre siden mai 2017. Rødt er over sperregrensen og nesten like store som SV, mens KrF havner under og får lavere oppslutning enn MDG på målingen.

Mandatberegningen gir de rødgrønne 80 mandater. Ap, SV og Senterpartiet er dermed avhengige av Rødt som får ni mandater, for å få flertall på Stortinget.

For de andre partiene er oppslutningen som følger (endring fra novembermålingen i parentes):

Sp 11,9 prosent (0,0), SV 5,8 prosent (-0,1), V 4,4 prosent (+0,7), KrF 3,4 prosent (-0,4), MDG 3,6 prosent (+0,4), Rødt 5,1 prosent (+0,1).

Målingen ble gjennomført mellom 4. og 10. desember og er basert på 946 intervjuer.