Fint vintervær i hele landet bortsett fra i Sør-Norge

Det blir mye sol, kaldt og ikke nedbør, verken på Vestlandet eller i Trøndelag i flere dager framover. Også Nord-Norge får mange dager med kaldt vintervær.

I Nordland blir det en del skyer de nærmeste dagene, men til helgen klarner det opp og vi får mye sol og lave temperaturer.

– Det blir fort veldig kaldt i indre strøk, ved kysten i Bodø, blir det omkring minus 5 grader, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

I Troms og Finnmark blir det skyet og regn på kysten. Lenger inn kommer nødbøren som sludd og regn, som i verste fall fryser på bakken.

Onsdag kveld og torsdag er det fare for regn som fryser på bakken i deler av Finnmark. Dette er oppskriften på ordentlig glatte forhold, så vær forsiktig om du skal ut i bil.

– Så klarner det opp. Det blir pent vær i helgen i Finnmark og Troms med lave temperaturer. I Tromsø ventes minus 4 grader, i Karasjok kan det kanskje gå så lavt som minus 30, varsler meteorologen.

Det fine været vil holde seg i hele tidagersperioden.

– Mange steder får tosifret blå

Vestlandet og Trøndelag kan også se fram mot fine, nedbørsfrie dager. Det blir mye sol, kanskje med litt skyer innimellom.

En klar værtype betyr at det blir kaldt. I Trøndelag ventes kanskje minus 20 grader i Røros rett før helgen og i Trondheim varsles det rundt minus 8.

– Jeg ser for meg at mange steder får tosifret blå. Så her gjelder det å kle seg godt og holde varmen, sier meteorologen.

På Vestlandet blir det også vakkert vintervær. Her blir det østavær. Det betyr ly for regnet, mye sol, men etter hvert mer skyet i selve helgen. På grunn av et fint, klart vær blir det også minusgrader mange steder.

– Rett før julaften kan det enten bli regn eller snø

Det er en kald og klar morgen Østafjells, og mange har kunnet nyte en nydelig soloppgang. Her fra Gjøvik! Utover dagen er imidlertid skyene på vei.

Sørlandet og Østlandet får nok det kjedeligste været framover. Det blir skyer og i helgen kan det drysse litt lett snø, men det blir ingen store mengder. Temperaturen vil ligge på rundt minus 5 grader.

– På Sørlandet, i kystområdene, er det en mulighet for at nedbøren på søndag kommer som regn.

Langtidsutsiktene er usikre for det sørlige Norge.

– Sånn som det ser ut nå er det usikkert om lavtrykket tar turen opp til oss eller ikke. Da kan det rett før julaften enten bli regn eller snø. Lavtrykket ligger der foreløpig, men det er usikkert hva som skjer de kommende ti dagene, sier Kristian Gislefoss.

