Frykter nytt søppelkaos: – Jeg blir faktisk forbanna

To år etter at en privat aktør skapte søppelkaos i Oslo, vil Høyre privatisere tjenesten igjen. Det gjør MDGs byråd forbanna.

I Høyres alternative budsjett for Oslo kommune kommer det fram at partiet vil spare 48 millioner kroner ved å legge søppeltømmingen ut på anbud igjen, skriver Dagsavisen.

– Oslo hadde konkurranse på søppelhenting fra 1992 til i fjor. Veldig mange kommuner og byer har det i dag, fordi det finnes mange gode aktører som kan levere tjenesten, sier finanspolitisk talsperson Øystein Sundelin i Oslo Høyre.

For to år siden gikk det galt etter at selskapet Veireno vant søppelanbudet i hovedstaden. Flere steder gikk det uker uten at avfallet ble hentet, og søppelet fløt i gatene.

Veireno-sjef dømt til ett år og tre måneders fengsel

Tidligere Veireno-sjef tok ut 8,7 millioner i utbytte tross konkurs

– Komplett useriøs



Sundelin sier problemet ikke var privatiseringen, men at avtalen med Veireno ikke var bra nok. Det er langt fra nok til å berolige miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Etter å ha brukt månedsvis på å rydde opp i de borgerliges søppelkaos, så blir jeg faktisk forbanna når jeg ser spareplanen. Det er komplett useriøs budsjettering som jeg ikke ventet meg fra et parti som Høyre, sier hun.

Oslo kommune overtok avfallshåndteringen i hovedstaden et par dager før selskapet Veireno, som hadde hatt ansvaret i snaue fem måneder, slo seg konkurs. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg ønsker ikke å rydde opp etter et nytt kaos. Og jeg ønsker ikke en slik alvorlig situasjon for innbyggerne eller byen igjen. Heldigvis får ikke Høyre flertall for dette.

