Millionkrav mot overgrepsdømt politiker

Erstatningskravene mot en overgrepsdømt politiker fra Hordaland er på over 11 millioner kroner. Mannen ble nylig dømt til elleve års forvaring.

Dommen i straffesaken er anket, og tirsdag startet erstatningssaken mot mannen som er dømt for overgrep mot tre gutter gjennom en årrekke, skriver Bergens Tidende. Aktor Rudolf Christoffersen sa i sin prosedyre i straffesaken at det var snakk om minst 200 overgrep fordelt over 20 år.

To av dem som ble utsatt for overgrep er i dag voksne menn, mens en av dem er i barneskolealder. De tre har fått påvist posttraumatisk stresslidelse eller en tilstand som ligner på dette, og det er fastslått en medisinsk invaliditetsgrad på 34 prosent for alle tre.

– Det er en åpenbar sammenheng mellom de alvorlige skadene de har og det tiltalte utsatte dem for, sier bistandsadvokat Einar Drægebø, som representerer de tre.

Han sier det vil bli lagt fram erstatningskrav på over 11 millioner kroner til sammen. Det er satt av to uker bare til å behandle erstatningskravene.

Politikeren nektet i tingretten for å ha begått fysiske overgrep, men har kommet med en delvis erkjennelse i forbindelse med at han anket dommen. Forsvarer Eirik Nåmdal sier mannen vil akseptere ansvar for det han har erkjent, men Nåmdal reagerer på deler av erstatningskravet.

