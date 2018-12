Oslopolitiet vil ha unge multikriminelle i fengsel

Ungdomsstraff fungerer ikke for alle, mener oslopolitiet. De vil ha strengere straff og fengsel for ungdommer som gjentatte ganger begår alvorlig kriminalitet.

I dag brukes oppfølging, samfunnsstraff og såkalt ungdomsstraff ofte overfor kriminelle som er mellom 15 og 18 år gamle. Målet er å hjelpe ungdommene på rett vei og unngå fremtidig kriminalitet, men politiet i hovedstaden mener reaksjonene blir for milde overfor det de kaller multikriminelle, skriver Aftenposten.

Derfor vil politiet at loven endres slik at det reageres strengere overfor ungdommer som gjentatte ganger begår alvorlig volds- og narkotikakriminalitet. Konkret ønsker de seg hyppigere bruk av ubetingede fengselsstraffer for denne gruppen, at det blir lettere å holde dem i varetekt og at regjeringen utreder alternativer til varetekt.

– Det er mange forebyggende tiltak man kan iverksette overfor unge. Men man er nødt til å ta innover seg at enkelte ungdommer som begår gjentatt kriminalitet, er hardbarkede og organiserte kriminelle, sier påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt.

Leder Marius Dietrichson i Forsvarergruppen svarer politiet med at heller ikke fengselsstraff passer for alle.

– Barn skal som regel ikke i fengsel, sier Dietrichson og legger til at foreningen reagerer sterkt på forslag om økt bruk av fengselsstraff for unge lovbrytere.

