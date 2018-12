Litauere dømt til fengsel for svart arbeid

To litauiske statsborgere er i Stavanger tingrett dømt til henholdsvis to år og ett år og to måneders fengsel for blant annet å ha tatt betalt for svart arbeid.

De to mennene, 30 og 31 år gamle, har hatt stillinger som daglig leder og innehaver av flere byggefirmaer i distriktet. Den yngste av dem erkjente straffskyld for alt og fikk den korteste straffen. Den andre sa seg delvis skyldig, skriver Stavanger Aftenblad. De to litauerne hadde flere ansatte som også fikk betalt svart, som oftest kontant. Retten slo fast at de to til sammen har bedratt bedriftene de ledet, for rundt 5,4 millioner kroner. Retten mener det også er bevist at de to har unndratt nærmere 1,2 millioner kroner i skatter og avgifter. På fakturaer som ble sendt til kunder, var en av deres private kontoer eller familiemedlemmers kontoer oppført. Kundene trodde de kjøpte hvite tjenester. I retten forklarte en av de tiltalte at målet var å drive firmaet lovlig, men dette lot seg ikke gjøre fordi det ikke var penger igjen til skatter og avgifter da kostnader og lønninger var betalt. Det ble ikke ført regnskap, noe som ifølge dommen gjorde det vanskelig å oppdage lovbruddene. 31-åringens forsvarer, advokat Thomas Klevenberg, sier at hans klient vil anke dommen. Den yngste har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Begge er fradømt retten til selvstendig næringsvirksomhet for en periode på fem år. 31-åringen må tåle en inndragning på over 1 million kroner. 30-åringen må ut med 250.000 kroner.