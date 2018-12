Fregatt-forliset: Politiet etterforsker trafikksentralens kommunikasjon

Trafikksentralen på Fedje brøt sine egne regler for kommunikasjon rett før fregatten Helge Ingstad og Sola kolliderte, ifølge Bergens Tidende.

Politiet har iverksatt etterforskning rundt kommunikasjonen mellom trafikksentralen og de to fartøyene som kolliderte i Hjeltefjorden 8. november, fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS. Ifølge Bergens Tidende ble ikke Kystverkets prosedyrer fulgt. De er etablert for å redusere faren for misforståelser på sambandet.

Prosedyren sier at trafikkleder skal uttale såkalte markørord før selve meldingen som gis. Eksempler på slike markørord er «advarsel», «anbefaling» og «instruks». Det finnes sju slik ord i prosedyren – ingen av dem markørord ble brukt i forkant av ulykken, bekrefter fungerende regiondirektør Jon Leon Ervik i Kystverket.

Etterforskes og granskes

I flere utdrag som BT har publisert fra kommunikasjonen umiddelbart før sammenstøtet, framgår det at mannskap på Sola blant annet spør trafikksentralen om hvilket skip som kommer mot dem, og at sentralen noe senere ber Helge Ingstad «gjøre noe»

– Vi skal se på våre interne kommunikasjonsprosedyrer og vurdere om det bør gjøres endringer. Generelt bruker man markører etter behov. Men hvordan disse ble brukt i dette tilfellet, er noe vi må se på i etterkant, sier trafikkleder Arnt Runar Sævrøy ved sjøtrafikksentralen på Fedje.

Mannskapet på Helge Ingstad fikk dessuten klare advarsler fra Sola over radiosambandet rett før skipene kolliderte. Opptaket av den dramatiske kommunikasjonen ble lekket til VG et par dager etter skipskollisjonen.

Pekte på trafikksentralen

Ifølge NRK har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) lansert nettopp trafikksentralen som kilde til lekkasjen. NRK har flere kilder som opplyser at statsråden på et møte i utenriks- og forsvarskomiteen 20. november pekte på at trafikksentralen på Fedje kan ha stått bak lekkasjen.

«Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen. Jeg har hele tiden vært klar på at jeg ikke vet hvor lydloggen kommer fra, eller hva den forteller», skriver Bakke-Jensen til NRK.

– Vi kjenner ikke til at trafikksentralen på Fedje er blitt utpekt som mulig kilde for lekkasje. Vi har et tett samarbeid med politiet, og for oss er dette helt ukjent, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.