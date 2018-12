Kronprins Haakon besøkte ungdommer fra Christian Radich

28 ungdommer er nylig kommet hjem fra det første Windjammer-toktet med skoleskipet Christian Radich. Tirsdag møtte kronprins Haakon ungdommene i Oslo.

Windjammer er et prosjekt stiftelsen Christian Radich lanserte tidligere i år. Det er et selvutviklingsprogram for ungdom som har eller er i ferd med å droppe ut av videregående skole, samt for personer som står utenfor arbeidslivet og utdanningssystemet.

– Hovedtanken bak Windjammer er ikke mer hokus pokus enn at vi tror at alle duger til noe. Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, derfor vil vi skape muligheten til å gjøre det i helt andre omgivelser, sier direktør Vidar Pederstad for Stiftelsen Christian Radich.

Ungdommene får gjennom prosjektet være med til sjøs i én måned. Underveis løser de konkrete oppgaver sammen, de får oppleve nye kulturer og blir kjent med andre ungdommer som befinner seg i samme situasjon som dem selv.

På tirsdagens møte fikk kronprinsen en presentasjon av prosjektet, og han snakket med ungdommene om deres opplevelser til sjøs.