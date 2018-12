Keshvari tilbake på Stortinget: Går ut av kontrollkomiteen

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) kommer tirsdag tilbake på Stortinget etter to måneders sykmelding.

Det bekrefter Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi i Frp overfor TV 2.

Mazyar Keshvari (Frp) er siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av reiseregninger. 17. oktober skrev Aftenposten at han har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted.

– Angrer dypt



–Jeg vil be min familie, kollegaer, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste, sier han i en uttalelse sendt til NTB.

Fakta om Mazyar Keshvari * Født i Irans hovedstad Teheran 5. mars 1981. Kom til Norge som flyktning i 1986. * Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Oslo fra 2004 til 2006. Sentralstyremedlem i FpU fra 2008 til 2010. * Medlem av Oslos bystyre for Fremskrittspartiet fra 2007. * Leder i Oslo Frp fra 2017. * Vararepresentant til Stortinget for Oslo fra 2005. Møtte for første gang som vara for partileder Siv Jensen i 2011. Fast møtende vara for Jensen i forrige og inneværende stortingsperiode. * 17. oktober 2018 avslørte Aftenposten at Keshvari har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted. Keshvari beklager og vil tilbakebetale pengene. * Keshvari ble sykemeldt 9. oktober, men var friskmeldt for jobb på Stortinget igjen tirsdag 11. desember. (Kilder: Wikipedia, Aftenposten, Stortinget, Oslo Frp)

– Det smerter meg stort at jeg gjennom mine gale handlinger har satt min familie, kollegaer og vervet som stortingsrepresentant i forlegenhet og ikke vist meg tilliten jeg har fått verdig, fortsetter han.

Vil betale tilbake pengene



Han har erkjent og beklaget og forklart at han vil tilbakebetale pengene. Stortingsrepresentanten fra Oslo har vært sykmeldt siden 9. oktober.

– Keshvari er fortsatt stortingsrepresentant, helt uavhengig av hva som har skjedd. Det vil han fortsette som, og han gjenopptar sitt verv tirsdag. Politiet er i gang med etterforskningen, så det får vi bare avvente, sier Limi til fjernsynskanalen.

Frp: Keshvari ut av kontrollkomiteen

Bedragerisiktede Mazyar Keshvari kommer ikke lenger til å sitte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Samtidig stilles hans forhold til Frp «i bero».

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi Foto: NTB scanpix

Keshvari var tirsdag tilbake i jobb på Stortinget etter lengre tids sykemelding.

– Det er naturlig at han skifter komité, sier Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, til NTB.

Han legger til at det først på nyåret vil bli fastsatt hvilken komité Keshvari skal sitte i.

– Som følge av etterforskningen er hans forhold til partiet stilt i bero, sier Limi videre.

– For syk til å bli avhørt

Frp-politikeren har erkjent at han har levert feilaktige reiseregninger, og 18. oktober ble Oslo-representanten anmeldt av Stortingets administrasjon.

Politiet gjennomførte sitt første og så langt eneste avhør av ham 23. november.

– Etter det har Keshvari opplyst at han er for syk til å bli avhørt, sier lederen for seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

37-åringens forsvarer, advokat Arne Gunnar Aas, opplyser at det er berammet et nytt avhør med politiet i begynnelsen av januar.

Keshvari besvarte ikke henvendelsene fra TV 2 mandag.