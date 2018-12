Speilblanke veier: – Kjør forsiktig

Veitrafikksentralen melder om svært glatte veier i Midt-Norge. I Trøndelag er to vogntog kjørt av E6, mens en bil har sklidd av veien i Møre og Romsdal. – Biler lå strødd over alt

Politiet i Trøndelag melder i morgentimene om to vogntog som har kjørt av E6 – ett ved Snøan og ett ved Støren – med 100 meters avstand. På E14 mellom Hegra og Stjørdal er veien «speilblank», ifølge en innringer.

– Kjør forsiktig, sier politiet.

Ulykken i Møre og Romsdal ble meldt på Twitter litt før klokka 6. Politiet opplyser at en bil har kjørt av veien og truffet en lyktestolpe i lav fart ved Torvmyrane i Hovdebygda.

#Trøndelag. Det meldes om svært glatte veier i Trøndelag i natt. Kjør forsiktig. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 11. desember 2018

Illustrasjonsfoto

– Fører hevder seg uskadd. Det er svært glatt på stedet, skriver politiet.

Også her har politiet fått flere meldinger om glatt veibane i distriktet.

– Vi ber alle ta hensyn og avpasse farten etter forholdene, lyder oppfordringen.

Vegtrafikksentralen forsikrer at de gjør det de kan.

– Våre dyktige entreprenører i Trøndelag og Møre og Romsdal har mannskapene ute for å gjøre fremkommeligheten bedre, skriver de på Twitter.

Sjekk været der du bor

#STØREN . Det er to vongtog som har kjørt av veien med ca 100 meter avstand på E6 Støren. https://t.co/OKSItv7E9t — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 11. desember 2018

– Biler ligger strødd i Trøndelag



Også i Trøndelag er det svært glatte veier tirsdag. Dette skyldes at underkjølt regn fryser på bakken og legger seg som et tykt islag.

Pål Haugbro i Vegtrafikksentralen sier til NRK at de har mannskaper ute over hele fylket for å strø.

Flere vogntog og lastebiler har kjørt av veien, som følge av de vanskelige kjøreforholdene.

En sjåfør valgte å snu da var på vei fra Rissa til fergeleiet på Rørvik.

– Biler lå strødd over alt og ei bil lå over autovernet, sier Thomas Isak Dybdahl til NRK.



Geir Holum som har vært yrkessjåfør siden 1990, kjørte av veien i Amundalen i Klæbu i 8-tiden i morges. Han forteller til NRK at han mistet kontroll da det gikk over fra snøføre til blank is.

– Jeg hadde forventet at det var strødd, men det var det jo ikke, sier han til NRK.