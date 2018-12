Nationen: Økt maktsentralisering under Erna Solberg

Den geografiske fordelingen av statlige styreledere har blitt klart skjevere i løpet av den blåblå regjeringens tid, ifølge en kartlegging Nationen har gjort.

Avisa har kartlagt styrene i alle selskapene staten eier. Blant funnene til Nationen er at det bor dobbelt så mange statlige styreledere på ett postnummer bak Slottet i Oslo enn i hele Nord-Norge, fire på Frogner-postnummeret 0260 mot to i nord.

42 av 74 styreledere har postnummer under 1500, som betyr at de bor i Oslo eller like i nærheten.

Til sammenligning var fordelingen ved utgangen av 2013 at 33 av 66 styreledere bodde i Stor-Oslo, altså 50 prosent, mens andelen nå er nesten 57 prosent.

Bildet av eieroppnevnte styremedlemmer viser samme utvikling. I 2013 var 40 prosent bosatt i Stor-Oslo, mens det nå er 44 prosent. Vestlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord-Norge har færre styremedlemmer enn folketallet skulle tilsi.

