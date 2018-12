Oslo kommune vil betale tilbake til rusavhengige

Oslo kommune har satt av 45 millioner kroner for å betale tilbake til rusavhengige for urettmessig innkrevd avgift for plass på institusjon, skriver Dagsavisen.

– Vi har satt av en buffer, ja. Med tanke på mulig tilbakebetaling av det som ikke er innkrevd riktig, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til avisen. Oslo kommune har i strid med en forskrift fra 2012 krevd inn penger fra rusavhengige for opphold på velferdsetatens institusjoner. Det er uklart hvor mye penger som vil bli betalt tilbake. Ifølge Dagsavisen kan et opphold på institusjon beløpe seg til 57.000 kroner i året. (©NTB)