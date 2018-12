Erna Solberg: – Sterke historier fra nobelprisvinnerne

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ble rørt av de sterke talene fra nobelprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege.

– Dette var en sterk seremoni, og det var sterke historier det de to hadde å fortelle, sa statsministeren da hun møtte pressen etter Nobel-seremonien i Oslo rådhus mandag.

– Samtidig ga de også en klar beskjed til oss i resten av verden om at vi må bekymre oss mer og være mer opptatt av det som skjer i interne borgerkriger rundt om i verden. Dette er kriger verdenssamfunnet ikke har fulgt godt nok med på, der de internasjonale organene har vært handlingslammede, fortsatte Solberg.

Statsministeren sier hun er mektig imponert over årets to fredsprisvinnere. Mukwege har spesialisert seg på behandling av kvinner som har blitt voldtatt av militssoldater i Kongo, mens Murad har satt jihadistgruppa IS' overgrep mot yazidi-minoriteten i Irak på den internasjonale dagsordenen.

Murad håper fredsprisen kan gi ofrene mot

Denis Mukwege og Nadia Murad vinker til fakkeltoget fra balkongen på Grand Hotel mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er utrolig å kunne stå der oppe både som lege, men ikke minst også som offer på den måten som Nadia har gjort de siste årene, sa Solberg.

– Jeg har møtt Nadia flere ganger, og jeg opplever at hun har utviklet seg som person. Samtidig hadde hun også en klar beskjed om at vi må slutte å bare snakke pent og faktisk gjøre noe, fortsatte hun.

Statsministeren sier hun også vil se nærmere på Mukweges oppfordring om at man må slutte å bruke mineraler som er skaffet til veie gjennom plyndring av naturressurser i Kongo.

– Det finnes en del internasjonale konvensjoner om plyndring av ressurser, og disse bør overholdes bedre. Vi må også bli flinkere til å se på opprinnelsen til de ressursene vi bruker, sa Solberg.

