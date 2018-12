Janne Jemtlands bror: – Mer brutalt enn jeg hadde sett for meg

Broren til avdøde Janne Jemtland er lettet over at svogeren ble dømt til 18 års fengsel.

Svein Jemtland (47) ble mandag dømt til 18 års fengsel for drapet på sin egen kone Janne Jemtland (36).

Den drapsdømte ektemannen anket dommen på stedet.

En av personene som fulgte domsavsigelsen i Hedmarken tingrett mandag formiddag var avdødes storebror Terje Opheim.

Til ABC Nyheter sier Opheim at han er lettet over dommen.

– Jeg er lettet, på en litt rar måte. Jeg er lettet for at aktor har blitt trodd hundre prosent på den påstanden hun la ned, sier han og referer til at aktor la ned påstand om 18 års fengsel i sin prosedyre.

– Fryktet tvilen



Opheim bodde i to uker sammen med sin svoger før han ble pågrepet og siktet for å ha drept søsteren.

Broren til avdøde Janne Jemtland, Terje Opheim i Hedmarken tingrett før domsavsigelsen mot den drapstiltalte ektemannen til Janne Jemtland. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hva tenker du om at han valgte å anke på stedet?

– Jeg hadde blitt mer overrasket om han ikke anket, så det var forventet. Det har ligget i sakens natur og hvordan han har agert i retten, at han kom til å anke.

Han legger ikke skjul på at han fryktet at den nå domfelte 47-åringen skulle bli frifunnet.

– Det jeg fryktet var at tvilen skulle komme ham til gode, men det var ingen tegn til det i dag, sier Opheim.

Avviste forklaringen



Janne Jemtland døde natt til 29. desember i fjor etter å ha blitt skutt i pannen fra på kloss hold.

DREPT: Janne Jemtland (36) ble funnet drept i Glomma ved Eid Bru i Våler. Foto: Politiet / NTB scanpix

Skuddet var i seg selv dødelig, men de rettsmedisinsk sakkyndige har konkludert med at kvinnen døde av drukning to til tre timer etter at hun ble skutt.

Ektemannen hevder det var hun som truet ham med våpen, og at det gikk av da han forsøkte å få det ut av hånden hennes. Retten avviser fullstendig denne forklaringen og konkluderer med at det var 47-åringen som hentet våpenet og truet kona.

– Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken frykt Janne Jemtland må ha følt, ikke minst dersom hun ble oppmerksom på pistolen. Drapshandlingen framstår som en ren henrettelse med et velrettet skudd midt i panna. Hans handlinger umiddelbart etter drapet vitner om en kald og kalkulerende drapsmann, sa tingrettsdommer Trond Christoffersen da han leste domspremissene.

Ektemannen ble også dømt til å betale de to sønnene 400.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

(Saken fortsetter under bildet)



I RETTEN: Rettstegning av drapsdømte Svein Jemtland og hans forsvarer Ida Andenæs i rettssalen i Hedmarken tingrett. Foto: Ane Hem / NTB scanpix

– Fælt å høre



Retten mener ektemannen likviderte henne med et skudd fra rundt fem centimeters hold ute på gårdsplassen.

– Retten mener den drapsdømte ikke har forklart seg korrekt om hendelsesforløpet. Hva tenker du om det?

– Jeg synes ikke det bygger noe karakter for ham som person. Når bevisføringen er så sterkt imot ham, så synes jeg det er fælt å høre at han fortsatt står så hardt på sitt, sier Opheim til ABC Nyheter.

Avdødes storebror synes det har vært tøft å følge saken gjennom mediene og stadig bli påminnet om det som skjedde.

– Det har vært brutalt. Det har kanskje vært mer brutalt enn det jeg hadde sett for meg, for det har vært så mye medietrykk rundt saken. Det har også vært veldig detaljert. Det har vært tøft å stå på utsiden og følge med, sier han.

Får ikke kontakte barna



Politibetjent Trond Blikstad og aktor Iris Øsp Lydsdottir Storås i rettssalen i Hedmarken tingrett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Opheim var søndag ute og spiste med ekteparets to sønner i forbindelse med bursdagen til avdøde Janne Jemtland.

Hun ville søndag fylt 37 år.

Drapsdømte Svein Jemtland er ilagt besøksforbud og får dermed ikke kontakte sønnene. Det bekrefter statsadvokat Iris Storås overfor NTB.

– Det er politiet som har ilagt ham besøksforbud, hvilket innebærer at han ikke får lov til å ta kontakt med barna sine. Jeg har ikke noe ytterligere detaljer rundt dette, sier statsadvokaten.