Jobber med barn i Kongo - mener French bør betale

Han jobber med ofre for krigsherrene der Joshua French var leiesoldat. Nå reagerer han sterkt på at French har millioninntekter på foredragsturne. - Pengene burde gått til krigsrammede barn i Kongo, mener norsk barnehjem-leder.

– Joshua French burde gi av inntektene sine til de krigsrammede barna i Kongo. Han har et etisk ansvar, sier Tommy Rasmussen, leder for den Sandnes-baserte stiftelsen New Chance Foundation, som driver et barnehjem for krigsrammede barn i øst-Kongo.

Han reagerer kraftig mot Joshua Frenchs pågående foredragsturne, «Dømt til døden», der French forteller om sin virksomhet som leiesoldat i Kongo.

Det var NRK som først fortalte om kritikken fra Johnny Rasmussen, og New Chance Foundations virksomhet i Kongo. NRK Urix har vært på reportasjereise i Kongo foran valget, som finner sted 23. desember, og fortalt om hvordan urolighetene i landet blant annet har rammet et barnehjem i øst-Kongo drevet av New Chance Foundation siden 2010.

– Daglig leder for senteret vårt har nå rømt landet fordi han står på dødsliste til rebellene, de samme kreftene som French og Moland tok oppdrag for, sier Rasmussen.

– French og Moland var ute på ting som ingen nordmenn bør ha noe med å gjøre. Jeg reagerer på at French nå får økonomisk gevinst og reiser rundt med foredraget sitt for fulle hus, sier Rasmussen.

Joshua French og Tjostolv Moland ble dømt for drapet på sjåføren Abedi Kasongo, som var på oppdrag med Moland og French da han ble skutt og drept 5. mai 2009. Moland døde i fengselet i Kongo i 2013, French kom tilbake til Norge i 2017 etter omfattende forhandlinger mellom norske og kongolesiske myndigheter.

Nå er Joshua French på foredragsturne landet rundt, for fulle hus. 9. januar er det ekstraforedrag i Oslo Konserthus. Over 35 foredrag er booket inn, og Dagbladet har anslått billettomsetningen til over seks millioner kroner. «Fullstendig grotesk», uttalte tidligere generalsekretær Halle Jørn Hanssen om foredragsturneen.

Les også: French om bildet han tok av Moland og bilen full av blod - «Det var en fuckup»

Saken fortsetter under bildet

Joshua French under rettssaken mot ham i N'dolo militærfengsel i Kinshasa. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Kinoaktuell

I forbindelse med foredraget og med den kinoaktuelle filmen «Mordene i Kongo» er det kommet fram nye opplysninger om saken og om oppdragene til French og Moland. French har bekreftet at de var på oppdrag for militsen CNDP, ledet av Laurent Nkunda, også kjent som «slakteren av Kisangani». Denne militsen ble senere ble til opprørsgruppen M23, som ble beskyldt for omfattende overgrep mot sivile i øst-Kongo, og som ble nedkjempet av FN-styrker i 2013.

– Om han ikke har hatt direkte tatt oppdrag for M23 har han handlet med samme folk og tatt betalte, væpnede oppdrag for dem. Dette er krigsherrer som har stått bak omfattende nedslaktning av sivile i Kongo, sier New Chance-leder Tommy Rasmussen. Han reiser til Kongo tre til fire ganger i året, men forteller at situasjonen nå er så ustabil foran valget at neste tur er utsatt.

Samtidig er den Kongo-baserte legen Denis Mukwege i Oslo for å motta Nobels fredspris for sitt arbeide i behandling av kvinner utsatt for seksualisert vold fra militssoldater i Kongo.

Les også: Skrev manus - trakk seg fra filmen om French-Moland-saken

Kuttet opp

– Alle barna vi hjelper har en historie som knytter seg til konflikten i Kongo der French og Moland var involvert på rebellenes side. Den første jenta vi hjalp så faren sin bli kuttet opp med machete av rebellmilitsen som senere ble M23, sier Rasmussen.

– At French har tatt imot penger av noen som har stått i ledtog med det pågående folkemordet i Kongo er umoralsk og etisk forkastelig. Nordmenn som har kjempet for IS blir tatt og stilt for retten i Norge. Jeg mener også French burde vært stilt for retten i Norge som fremmedkriger, så vi kunne få vite hva han faktisk har gjort i Kongo, mener Rasmussen.

Les også: Aksel Hennie: - Joshua French har drept noen

Giverne forsvant

Han forteller at både New Chance og mange andre hjelpeorganisasjoner har opplevd svikt i giverinntekter som følge av Kongo-saken og oppmerksomheten rundt French og Moland.

– Da French og Moland ble tatt mistet vår organisasjon givere. Mange andre organisasjoner i Kongo også. Folkemeningen i Norge skiftet til «se hva som har skjedd i Kongo nå, de har fengslet to uskyldige nordmenn, vi kan ikke gi penger til det korrupte landet», sier Rasmussen.

– Vi som er en ideell organisasjon der 95 prosent av midlene går direkte til krigsrammede barna mistet givere. Det er en indirekte konsekvens av det French og Moland holdt på med. Inntektene forsvant. Så ser vi at French kommer hjem og holder foredrag for fullsatte saler og tjener millioner, konstaterer Rasmussen. Dagbladet har anslått at billettinntektene på foredragsturneen kan komme opp i over seks millioner kroner. Turneen fortsetter utover 2019 med flere ekstraforedrag. Rasmussen mener norske kulturhus burde sagt nei til å ta inn foredragsturneen, som arrangeres av firmaet Atikko.

– Jeg syntes kulturhusene burde sagt nei til dette. De profiterer også på Frenchs historie. Ellers burde de satt som forutsetning at noen av pengene French tjener skal gå til å fikse det han har ødelagt i Kongo, sier Rasmussen.

Les også: Støyen om French - og stillheten

Aschehoug gir ut bok

På første kveld av foredragsturneen fortalte French at han var i ferd med å fullføre en bok om saken, og ville gjøre klart manus før jul. Aschehoug Forlag har siden bekreftet at de har avtale med French om utgivelse. Boka står ikke oppført på forlagets utgivelsesliste for våren 2019. Aschehoug har også gitt ut boken til Joshua Frenchs mor, som ble en bestselger i 2017.

- Først og fremst er det Joshua French som burde gitt inntektene sine også fra boka. Men tenk om Aschehoug nå hadde sagt: OK, vi gir ut boka, men vi donerer inntektene til et fond for barn i krigsherjede Kongo. Det ville vært et positivt signal, sier Rasmussen, som sier han har hele New Chance Foundation bak seg i kritikken mot French.

Advokat forelagt kritikk

Joshua French er blitt forelagt kritikken fra Tommy Rasmussen og New Chance Foundation fra Dagsavisen og NRK. Gjennom sin advokat avviser French overfor NRK at han har gjort noe straffbart i Kongo, eller at han har jobbet direkte for Laurent Nkunda eller en opprørsgruppe. Han bekrefter imidlertid at han har tatt oppdrag for å vokte sikkerheten til en informant som skal ha vært tilknyttet CNDP-militsen. French hevder ifølge NRK at CNDP såvidt han kjente til ikke var en væpnet gruppe på tidspunktet de ble arrestert i Kongo, og understreker at CNDP hadde skrevet en fredsavtale med kongolesiske myndigheter i 2009.

Les også: Reportasjen - Afrika er et sted langt der borte

Saken ble først publisert på Dagsavisen.no