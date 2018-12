Bil traff tre i Fyresdal – en person skadd

En bilfører er brakt til sykehus for sjekk etter å angivelig ha kjørt av veien og truffet et tre i Fyresdal i Telemark.

Sørøst politidistrikt meldte om ulykken i området Fyresdal–Kilegrend på Twitter klokka 4.45 natt til mandag. Det skal ha bare ha vært én person i bilen.

– Meldingen kom fra forbipasserende. Vi fikk beskjed om at en bil er kjørt ut i en sving, men vi vet veldig lite, for vi har ikke kommet til stedet ennå, sier operasjonsleder Anne Meyer til NTB.

En time senere har politiet ennå ikke kommet fram. Helsepersonell på stedet har kun meldt at det er snakk om én person som kjøres til sykehus for sjekk og at vedkommende har smerter i ryggen.

