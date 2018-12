Steinras sperrer vei til Agder-bygd – alternativ vei åpnet

Innbyggerne i bygda Inntjore i Grimstad var en periode isolert etter et steinras søndag kveld. Store steinblokker på opp mot ti tonn ligger ennå i veien.

Det er ikke meldt om noen skadde etter raset, som ifølge avisa Fædrelandsvennen medførte at store steinblokker dekket hele veien til bygda, som har 15–20 husstander.

Det ble fort klart at veien ville forbli stengt til mandag, fordi det var for mørkt til å gjøre noe. Det er også fare for nye ras.

– Vi vil mest sannsynlig ha geolog til å gå over hele strekningen som går langs Reddalsvannet, sier fagleder Kjell Hårde i kommunaltekniske tjenester i Grimstad kommune til avisen.

Bygda var imidlertid ikke isolert lenge, ettersom det søndag kveld ble åpnet en omkjøringsvei fra rasteplassen Trolldalen på E 18. Den alternative ruta innebærer en lang omvei for beboerne i bygda.

