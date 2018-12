Varm folkefest i to kalde for fredsprisvinnerne

Oslo 20181209. Wijadan Alkoska (foran) og Bahazad Babashe (bak med barn på armen) er Jesedi og har sammen med barn og flere venner kommet fra sverige for å se et glimt av fredsprisvinnerne under Nobels fredsfest 2018 foran Oslo rådhus søndag. Nadia Murad fra Irak og Denis Mukwege fra Kongo tildeles Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix