Beklager kirkekonsert etter reaksjoner

Foreldre til elever ved Ekeberg skole reagerer kraftig på at skolen sendte barna på konsert i Filadelfiakirken uten å be om tillatelse og uten å ha et alternativ. – Vi ser i etterkant at vi skulle vært bedre informert, sier skolens rektor.

«Torsdag skal hele fjerde trinn på julekonsert i Filadelfia. Det blir gøy!»

Slik lød beskjeden til elever ved fjerde trinn på Ekeberg skole da den dukket opp tidligere denne uka.

Homo-syn

– Filadelfiakirken er en del av pinsebevegelsen, som driver med forkynnelse gjennom sang og musikk. Det blir presentert som en konsert, og oppfattet som en konsert, men dette er jo måten de forkynner på, sier Line Hatland.

Hatland er ikke redd for at sønnen skal bli frelst av et besøk i Filadelfiakirken, men hun mener prinsippet er viktig. Dessuten har Filadelfiakirken en klar holdning mot homofile; homofilt samliv er synd og kirken vier dem ikke.

– Jeg liker ikke deres syn på homofili, sier Ekeberg-mammaen.

Sammen med andre opprørte foreldre ønsket hun et alternativ for barna. Det fantes ikke.

– Dette er jo ingen diskusjon, det er en selvsagthet, som en refleks, at dette arrangementet skal ha et fullgodt alternativ for dem som ikke vil sende ungene sine til pinsebevegelsen. Jeg blir oppgitt. Må vi virkelig ta den kampen?

Jul, Gud og Disney

Konserten inneholdt blant annet flere sanger og karakterer fra Disney-universet. Beskrivelsen av konserten på Filadelfiakirkens hjemmeside er imidlertid ulik den skolen har fått.

I invitasjonen til skolene er setningen «Gjennom alt dette vil vi formidle hva julen egentlig handler om på en enkel og forståelig måte: at Gud ble menneske, født i en stall» ikke med.

– Jeg tror ikke Filadelfia setter opp dette stykket fordi de er så begeistret for Disney-sanger, sier Line Hatland.

– Beklager

– Vi ser i etterkant at vi skulle vært bedre informert, og at vi skulle sørget for et alternativt tilbud til elever som ikke ønsker å delta. Vi kommer til å ha tydeligere retningslinjer på dette fremover, sier rektor Nina Thorland Jutkvam ved Ekeberg skole.

– Har Filadelfiakirken forsøkt å «selge inn» forestillingen til skoler på falske premisser?

– Vi har ikke gjort oss opp noen tanker om motivet til Filadelfiakirken – de har lagt ut informasjon på hjemmesiden, og den burde vi ha gått grundigere gjennom, samt at denne type konsert ikke er å ansees som en forkynnelse, slik en gudstjeneste er.

– Filadelfiakirken har et klart standpunkt mot homofile. Mange barn har homofile foreldre. Forstår du at dette er problematisk?

– Ja, vi forstår at det kan være problematisk for enkelte, og som sagt, ble det denne gang tatt for lite hensyn til elever som ikke ønsker å delta. Vi beklager dette og kommer til å ha klarere retningslinjer neste år på alle arrangement med religiøst innhold, sier rektoren til Dagsavisen.

– Virker litt anspent

Filadelfia-kirkens julekonsert er ikke forkynnende. Det mener pastor Andreas Hegertun.

– Det er en forskjell mellom forkynnelse og formidling. Vi formidler julens mest sentrale fortelling. Dette er ikke en gudstjeneste, men en konsert, sier Andreas Hegertun.

Hegertun er pastor i Filadelfia-kirken og pressekontakt for pinsebevegelsen. Han mener det er opp til skolene å vurdere om det trengs samtykke.

– Jeg synes personlig kanskje det virker litt anspent om man ikke kan eksponeres for en tradisjonell julekonsert, sier han.

– Vi har ingen intensjon om å snikforkynne, og alle som ønsker er hjertelig velkommen til å se konsertene i helgen, legger Hegertun til.

Artikkelen ble først publisert på Dagsavisen.no.