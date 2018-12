Dommens dag for Janne Jemtlands ektemann

Aktor vil ha ektemannen til Janne Jemtland bak murene i 18 år for drapet på kona. Selv har han bedt om frifinnelse. Dommen faller mandag formiddag.

Klokka 10 mandag formiddag setter tingrettsdommer Trond Christoffersen retten for siste gang i Janne Jemtland-saken.

Da skal Hedmarken tingrett gi svaret på spørsmålet alle stilte seg før saken ble tatt opp til doms: Er den 47 år gamle, tidligere fremmedlegionæren en «kald og kalkulerende drapsmann», slik statsadvokat Iris Storås karakteriserte ham, eller var han en fortvilet ektemann som nærmest i selvforsvar forsøkte å fravriste kona pistolen hun truet ham med.

De dramatiske lydene eldstesønnen hørte mens han lå våken i senga på rommet sitt da foreldrene kom hjem fra fest natt til 29. desember, gir ikke noe entydig svar. De kan underbygge farens historie om en voldsom krangel som endte i et basketak på trammen, der Janne Jemtland (36) ved et uhell ble skutt i panna mens hun selv holdt pistolen.

Men sønnen synes selv ikke å mene det. Umiddelbart etter at han hørte skuddet fra pistolen, tenkte han at faren hadde drept moren. Han hadde hørt moren skrike «slipp meg, slipp meg» før det hørtes ut som om hun ble dratt ned trappen til første etasje og videre ut gjennom inngangsdøra på bolighuset på Veldre i Brumunddal.

Han fikk aldri noe svar på tekstmeldingen han sendte moren kort tid etter å ha hørt et høyt smell: «Mamma?!".

Forsvareren: – Retten kan ikke utelukke at forklaringen til Jemtlands ektemann er riktig



Sønnen nøkkelvitne

Slik bevisbildet ble presentert i aktor Storås' oppsummering av saken, framstår begge avhørene eldstegutten ga politiet, som nøkkelmomenter. Den første forklaringen er sterkt påvirket av det faren ønsket at han skulle fortelle politiet om den natten da moren ble liggende blødende igjen i snøen. I det andre avhøret forteller gutten politiet hvordan han oppfattet det han hadde hørt, og beskriver hvordan faren framsto i timene etter skuddet.

Kriminalteknikere fra Kripos har undersøkt pistolen som ble brukt natt til 29. desember i fjor, da Janne Jemtland ble truffet i pannen av et skudd. Foto: Peter Talos / NTB scanpix

Ikke minst bekrefter sønnen at han var blitt fortalt av faren hva han skulle si til politiet da Janne Jemtland-saken fortsatt handlet om en savnet person.

Alle farens relevante handlinger etter at det dødelige skuddet falt kan forstås slik at de hadde til hensikt å dekke over et drap. Han ryddet gårdsplassen for snø samme natt, og fjernet dermed blodspor, han pakket inn kroppen til kona i plast, skjulte liket og løy etterpå til familie, venner og politiet om hvor Janne Jemtland var.

Selv har han forklart handlingene sine med at de først var irrasjonelle panikkhandlinger, og at han etter hvert kom til et punkt da det var for sent å snu. Fra dette punktet av går alle handlingene hans – inkludert dumpingen av konas lik i Glomma – ut på å styrke og bevare historien han hadde lagt for dagen, ifølge forklaringen hans.

Aktor: – Drapet på Janne Jemtland fremstår som en ren henrettelse

Trenger ikke overbevise

Forsvareren hans, advokat Ida Andenæs, sa i sin prosedyre at ektemannens forklaring om perioden etter skuddet muligens har svekket hans troverdighet – men poengterte at det bare er det som skjedde før skuddet falt, som har relevans for skyldspørsmålet. Det han foretok seg etter at kona var truffet av skuddet, og den falske forklaringen han kom med overfor politiet og venner, har ingen direkte tilknytning til spørsmålet om straffskyld, sa hun.

Tiltalte trenger ikke å overbevise retten om at det han forklarer er sant, det er tilstrekkelig at retten ikke er helt sikker på at det han sier ikke er sant, understreket hun.

Statsadvokaten mener alle bevis i saken støtter opp om påstanden om at ektemannen drepte kona, og alt han gjorde etter at skuddet falt, handlet om å skjule en kriminell handling. Måten han håndterte liket av Janne Jemtland på er i seg selv straffeskjerpende, mener hun.

– Han kledde henne helt naken, lot henne ligge på gårdsplassen i opptil halvannen time. Så pakker han henne i plast og kjører rundt i bygda med henne i bagasjerommet. De etterfølgende handlingene utviser en total mangel på respekt for menneskeliv, sa Storås.

