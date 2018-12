Flere knivran i Oslo

Kort tid etter at politiet meldte om at en væpnet mann ranet en Joker-butikk på Linderudsletta i Oslo, ble en kvinne utsatt for et knivran i hovedstaden.

Butikken ble ranet med kniv klokken rundt klokken 21.50 lørdag kveld. Ingen ansatte i butikken kom fysisk til skade under ranet, og det er uklart hva som faktisk ble tatt, melder politiet på Twitter. – Gjerningsmannen er mørk i huden, mellom 180 og 185 centimeter høy og er mellom 25 og 30 år. Han hadde på en jakke med pelskrage, sort bukse, buff og bar på en hvit plastpose, melder politiet videre. Arbeidsgiveren kom raskt til stedet for å ivareta de ansatte etter å ha blitt varslet om ranet. TV 2 får opplyst fra en person med innsikt i saken at gjerningspersonen er fanget på overvåkingskamera både utendørs og inne i butikken. Ansiktet til gjerningsmannen synes derimot ikke på opptakene. Han skal kun ha fått med seg røykpakker og noen sim-kort. Ved 23-tiden meldte politiet om et nytt knivran i Oslo, denne gangen av en kvinne som ble frastjålet telefonen. En rumensk mann som var i besittelse av en telefon som lignet på kvinnens, er anholdt, opplyser politiet. Kvinnen skal være uskadd. (©NTB)