Gulltrekning i Lotto: Tre vinnere fikk 9,8 millioner hver

Lørdag 01. desember klarte ingen å tippe de sju rette tallene i Lotto. Dermed var det duket for Gulltrekning i Lotto lørdag 08. desember.

Med 29,5 millioner kroner i førstepremiepotten- over to ganger så mye som i en vanlig Lotto-pott - ble det ekstra spennende for landets Lotto-interesserte.

Det er nå klart at tre heldige Lotto-spillere vant over 9,8 millioner hver i kveld.

Nye muligheter på lørdag

I 2017 var det tre Gulltrekninger i løpet av tre måneder. 20. mai, 10. juni og 12. august var det dobbel førstepremiepott i Lotto og i løpet av hver trekning sikret tre personer seg over 9 millioner kroner hver. Det var Gulltrekning sist den 20. oktober, og allerede nå den 8. desember slo det til igjen.

Neste uke er det igjen Lotto-trekning med ca. 14 millioner i førstepremiepotten.

