Bombesiktet fengslet i fire uker

Mannen som er siktet for å ha sendt en bombe til politiet i Ski er i Halden tingrett fengslet i fire uker. Han anket avgjørelsen på stedet.

Mannen i begynnelsen av 40-årene ble lørdag ettermiddag framstilt for varetekt i Halden tingrett, der den siktede selv motsatte seg fengsling. Tingrettsdommer Pia Skjørshammer Klafstad delte derimot politiets oppfatning om at det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å stå bak bomben som ble sendt til politiet i Ski på onsdag.

– Retten viser til at det er sannsynlighetsovervekt for at siktedes håndskrift var på pakken, går det fram av kjennelsen fra retten.

Tingretten ga derfor politiet medhold i kravet om at den siktede må sitte varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud, samt at han de to første ukene må sitte isolert.

– Siktede ble pågrepet i går og saken er i en helt innledende fase. Saken gjelder et meget alvorlig forhold og politiet har ikke utelukket flere pågripelser i saken. Politiet arbeider med å klarlegge sakens omfang, siktedes rolle og eventuelle medskyldige eller involverte, står det videre i kjennelsen.

Den siktede anket avgjørelsen på stedet til lagmannsretten.

– Forfulgt av politiet

Fengslingsmøtet skulle etter planen startet klokken 16.00, men ifølge VG måtte det utsettes en halvtime fordi den siktede var blitt sendt til legevakten. Først klokken 16.30 kunne rettsmøtet, som ble holdt bak lukkede dører, starte.

Den siktede mannen ble siktet av politiet torsdag kveld, men ble først pågrepet fredag ettermiddag ved Skedsmo senter i Akershus. Før rettsmøtet ble satt lørdag var det viktig for mannen å få gjort kjent at han ikke motsatte seg pågripelse, men at han meldte seg frivillig etter en avtale med politiadvokaten, skriver VG.

Den siktede har fått oppnevnt advokat John Christian Elden som forsvarer. Ifølge Elden har ikke hans klient erkjent forholdet.

– Han har ikke samtykket til fengsling og mener seg forfulgt av politiet gjennom de siste ti årene, kommenterte Elden til NTB lørdag.

Bombegruppe

Fredag kveld rykket politiet ut i en stor politiaksjon til den siktede mannens bolig i Skedsmo på Romerike, sammen med bombegruppa, brannvesenet og helsevesenet. Frykt for at den siktede på noe vis hadde satt opp feller førte til et stort oppbud fra nødetatene.

Naboer ble evakuert, og et stort område rundt boligblokka var sperret av. Sent fredag kveld opplyste politiet at de evakuerte beboerne fikk flytte tilbake. Klokken 21.45 forlot bombegruppa boligen uten å ha gjort funn.

Den siktede er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol, opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag. Til NRK sier Skarpeid at mannen tidligere har drevet med tagging av domstolen på Romerike og politistasjonen der tidligere i år.