Bombesiktet mann fremstilles for fengsling

Mannen som er siktet for å ha sendt en sprengladning til politihuset på Ski, fremstilles for varetektsfengsling i Halden lørdag ettermiddag.

Det blir fengslingsmøte klokka 16, opplyser Øst politidistrikt.

Mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, er siktet for drapsforsøk. Han ble pågrepet fredag ettermiddag ved Skedsmo senter i Akershus.

Den siktede mannen har fått oppnevnt John Christian Elden som forsvarer. Ifølge Elden har ikke hans klient erkjent forholdet.

– Han har ikke samtykket til fengsling og mener seg forfulgt av politiet gjennom de siste ti årene, skriver Elden i en sms til NTB. Ved 13.30-tiden lørdag ettermiddag satt den siktede mannen i avhør, opplyser Elden.

Les mer: Ingen bombefunn i siktedes leilighet

Bombegruppe

Det ble slått alarm ved politihuset på Ski da en pakke skulle åpnes onsdag morgen, og en ansatt fikk mistanke om at noe var galt. Politiets bombegruppe var på stedet rundt 45 minutter senere, og de valgte å uskadeliggjøre gjenstanden ved å avfyre skudd mot den.

Politiet har uttalt at det var snakk om en skarp, reell bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker.

Torsdag siktet politiet mannen som ble pågrepet fredag.

– Vi visste hvem som sto bak bombetrusselen torsdag kveld, og han ble formelt siktet da. Vi kunne imidlertid ikke gå ut med noe før han ble pågrepet, sa politiadvokat John Skarpeid til NTB fredag ettermiddag.

Les også: Mann pågrepet etter bombefunn på politihuset i Ski

Stor politiaksjon

Fredag kveld rykket politiet ut i en stor politiaksjon til den siktede mannens bolig i Skedsmo på Romerike, sammen med bombegruppa, brannvesenet og helsevesenet. Frykt for at den siktede på noe vis hadde satt opp feller førte til et stort oppbud fra nødetatene.

Naboer ble evakuert, og et stort område rundt boligblokka var sperret av. Sent fredag kveld opplyste politiet at de evakuerte beboerne fikk flytte tilbake. Klokken 21.45 forlot bombegruppa boligen uten å ha gjort funn.

Den siktede er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol, opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag. Til NRK sier Skarpeid at mannen tidligere har drevet med tagging av domstolen på Romerike og politistasjonen der tidligere i år.