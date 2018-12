NASA-raketter skapte full forvirring i Nord-Norge

Lørdag ble de to første av totalt tolv NASA-raketter skutt opp på fra Andøya. Politiet ble nedringt av personer som trodde det var nødbluss.

– Politiets operasjonssentraler i Tromsø og Bodø mottok en rekke nødmeldinger vedrørende nødbluss, nødraketter samt lysfenomen på himmelen samtidig over store deler av Troms og Nordland, opplyser Troms politidistrikt på Twitter lørdag formiddag.

Det viste seg raskt at de såkalte nødblussene og nødrakettene var de to første forskningsrakettene fra NASA som ble skutt opp fra Andøya Space Center (ASC).

Det viste seg raskt at de såkalte nødblussene og nødrakettene var de to første forskningsrakettene fra NASA som ble skutt opp fra Andøya Space Center (ASC).

Aktuelt: Vellykket oppskyting av «Norges første romrakett»

Internasjonalt samarbeid

Rakettene skal undersøke den øvre delen av jordas atmosfære og er et resultat av et internasjonalt samarbeide for å få flere raketter i lufta samtidig. En sentral del av prosjektet går også ut på å forenkle datadelingen mellom partnerne i prosjektet, skriver Universitetet i Oslos nettavis Titan.

Jorda er omgitt av et magnetfelt som beskytter mot strømmen av ladde partikler fra sola, det som kalles solvinden. To steder på jorda, i polområdene, har magnetfeltet hull, en slags trakt hvor solpartiklene kan strømme ned og komme i direkte kontakt med jordas atmosfære.

Nord-Norge og Svalbard har en unik beliggenhet for å kunne få tilgang til den nordlige trakten, og forberedelsene til oppskytningen har pågått en god stund.

Les også: NASA privatiserer den neste måneferden

Væravhengig

Fire NASA-raketter er først ut, de to fra Andøya og to fra Svalbard.

Oppskytningen er avhengig av værforhold og gunstige forhold i ionosfæren, og de to neste rakettene vil bli skutt opp i løpet av de neste ukene.

Tre av NASA-rakettene som skytes opp nå i desember, har romværinstrumenter fra Universitetet i Oslo om bord.