En bolig på Knapper i Nord-Odal i Hedmark er overtent lørdag morgen. Det er ingen personer i huset.

Brannen ble meldt om klokken 5.12, og det var først usikkert om det befant seg noen personer inne i huset.

Klokken 5.56 opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter at det ikke er folk i huset, og at det ikke er fare for spredning.

Brannvesenet jobber med slukking på stedet.

(©NTB)