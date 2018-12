Riksadvokat beordrer politietterforskning etter jordras på Osterøy

Riksadvokaten beordrer ny politietterforskning et år etter at et jordskred traff et bolighus på Osterøy i Hordaland slik at en kvinne døde.

Hensikten med etterforskningen skal være å avklare om kommunen hadde begått straffbare forhold i forbindelse med skredet, skriver Bergens Tidende. Kristine Anette Andersen (38) mistet livet da jordskredet braste inn i boligen på Votlo 7. desember i fjor. Flere av naboene har ment at arbeid kommunen har gjort i og ved skråningen kan ha medvirket til at skredet ble utløst. Vest politidistrikt henla opprinnelig saken rundt skredet. Bistandsadvokat Ingrid Aksnes, som representerer avdødes familie, klaget avgjørelsen til Riksadvokaten. Politiet holder på å sette sammen en etterforskningsgruppe som skal se på saken. Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll sier til Bergens Tidende at kommunen fra første dag har vært opptatt av å få fram mest mulig kunnskap om årsaksforholdene i saken.