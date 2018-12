Tybring-Gjedde kobler teaterstykke til Wara-hærverk

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) tror det kan være en sammenheng mellom et teaterstykke i Oslo og hærverket på justisministerens eiendom.

– Det er i alle fall nærliggende å tro at dette kan knyttes til teaterforestillingen hvor man lå ute i buskene og filmet boligen til justisministeren og andre. Dette kan skape holdninger og kanskje vilje der ute til å gjøre hærverk og andre ting som er veldig negativt, sier han til NRK.

Natt til torsdag ble huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tagget med ordet «rasist» og tegningen av et hakekors. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på bilen.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland ved Black Box Teater står for at de presenterte teaterstykket «Ways of Seeing» hvor bilder av huset til Wara ble brukt, men tar avstand fra hærverket på statsrådens eiendom.



Burde anmelde



Christian Tybring-Gjedde (Frp). Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Også Tybring-Gjedde opplevde at huset hans ble filmet og brukt i teateroppsetningen. Han tror ikke teateret står bak, men mener forestillingen presenterer konspirasjonsteorier om et hemmelig nettverk av rasister som kan ha inspirert noen til å handle.

– Selv om det ytringsfrihetsmessig visstnok er lov å filme i hagene til folk, så skaper det spenninger i samfunnet og frykt, mener han.

Han mener Statsministerens kontor og Stortinget burde anmeldt saken.

– Det burde absolutt vært etterforsket om det var innenfor lovens rammer, og selv om det er det, så burde man sett mye mer alvorlig på det enn de man gjør i dag, sier han.

Smugfilmet



I forrige måned ble det kjent at kunstnerne bak forestillingen hadde smugfilmet huset til personer med tilknytning til Høyre, Fremskrittspartiet, NATO og Resett. Videoopptakene ble vist fram i stykket.

Etter det NRK erfarer, undersøker Politiets sikkerhetstjeneste om noen kan ha latt seg inspirere av teaterforestillingen.