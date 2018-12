Dette er blant de ventede hendelsene fredag 7. desember.

Fengslingsmøte for Huawei-topp



Finansdirektøren i den kinesiske mobilgiganten Huawei, Wanzhou Meng, ble pågrepet i Canada lørdag 1. desember og framstilles for fengsling i dag.

USA har bedt om å få henne utlevert, men verken Canada eller USA ønsker å komme med detaljer om hva Wanzhou er pågrepet for. Wall Street Journal skrev tidligere i år at amerikanske myndigheter undersøker om Huawei har brutt sanksjonene mot Iran ved å videresalget utstyr fra det amerikanske IT-selskapet Hewlett-Packard.

CDU velger ny leder

Det tyske regjeringspartiet CDU har landsmøte der partiet skal velge ny leder etter Angela Merkel. Tre kandidater stiller: CDUs generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer, forretningsadvokat og tidligere CDU-topp Friedrich Merz og helseminister Jens Spahn. I tillegg er det ventet at næringslivsleder Andreas Ritzenhoff kan bli fremmet som benkeforslag.

Det er Kramp-Karrenbauer som har fått favorittstempelet før avstemningen. Men kjennere føler seg ikke sikre.

Norge møter Ungarn

Norges håndballkvinner møter Ungarn i EM-sluttspillet i Nancy i Frankrike fredag, etter å ha blitt ydmyket av Romania torsdag.

Neste uke venter kamper mot Nederland og Spania. Det norske laget må vinne alle tre og få riktige resultater i andre kamper for å ta seg til semifinale.

Gordon Brown hedres med pris

Harry Hole-stiftelsen har utnevnt Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown til «En ålreit fyr» for sitt arbeid for utdanning globalt. Han er FNs spesialutsending for global utdanning.

Som vinner av prisen får Brown æren av å dele ut to millioner kroner til en utvalgt organisasjon. Utdelingen skjer på Restaurant Schrøder i Oslo, og statsminister Erna Solberg (H) ventes å være til stede.

Grammy-nominasjonene offentliggjøres



I kveld blir det kjent hvilke musikere og låter som blir belønnet med nominasjon i de totalt 84 Grammy-kategoriene.

Prisutdelingen finner sted i Los Angeles 10. februar neste år, og er den 61. Grammy-utdelingen.





