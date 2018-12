To pågrepet etter ran med skytevåpen i Trondheim

To menn i 20-årene er pågrepet i Trondheim, mistenkt for et væpnet ran hjemme hos en mann i 40-årene.

Mennene ble pågrepet natt til fredag uten dramatikk, ifølge politiet. – De viste fram et skytevåpen som fornærmede ble truet med. En av de mistenkte har vært i kontakt med oss tidligere, sier operasjonsleder Bengt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB. Mennene fikk ikke med seg store verdier. Det skal være en forbindelse mellom de mistenkte ransmennene og fornærmede. Tiller sier at de to mennene skal avhøres fredag formiddag. Politiet fikk melding om ranet klokken 22.52 torsdag kveld, men ventet med å melde om hendelsen til de mistenkte gjerningsmennene ble pågrepet. Klokken 5.07 opplyste politiet om pågripelsene. (©NTB)