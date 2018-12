Splid mellom de rødgrønne om barnetrygd

Både Sp, SV og Rødt reagerer på Arbeiderpartiets kritiske holdning til økt barnetrygd. Ap bør endre holdning hvis de ønsker regjeringssamarbeid, sier SV.

– Det er ikke aktuelt for oss å gå inn i en regjering som ikke vil gjøre det vi vet virker mot fattigdom, sier SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen.

De siste ukene har Ap foreslått å stanse økningen i barnetrygden som KrF nylig fikk vedtatt. Partiet har også stemt mot SV og Rødts forslag om å ta barnetrygden ut av inntektsberegningen ved søknad om sosialhjelp.

– I dag får alle barnetrygd, bortsett fra de 50.000 fattigste barna. Det er uforståelig og usolidarisk at Ap ikke støtter et oppgjør med det, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) sier at det å heve barnetrygden så mye at det monner mot fattigdom, vil medføre høyere kostnader enn det noen partier er villig til å gå inn for.

– Vi mener det finnes mer treffsikre universelle ordninger, sier hun.

