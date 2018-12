Erna Solberg fjernet ikke bombetrussel mot Stortinget fra Facebook

«Sprenge stortinget med alle politikerne innafor». Det har i lengre tid stått å lese på statsministerens facebookside.

Trusselen om å sprenge Stortinget kom som respons på en blogg fra statsminister Erna Solberg (H) om FNs migrasjonsavtale.

Både i forkant og etterkant av denne bloggen har det kommet et stort antall innlegg om migrasjonsavtalen fra personer som står fram med fullt navn, på statsministerens facebookside. Selv om mange av innleggene har et hatefullt innhold og statsministeren blant annet omtales som landsforræder, er de ikke blitt fjernet.

Les også: FNs omstridte migrasjonserklæring ber regjeringen om å påvirke mediene for å "forme oppfatningen av migrasjon"

– Burde vært fjernet

– I utgangspunktet skal det være en høy terskel for å fjerne ytringer i kommentarfeltet, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor (SMK).

Den terskelen er for lengst passert, mener forfatter og journalist Øyvind Strømmen, som har kartlagt høyreekstreme miljøer på internett.

– Trusselen om å sprenge Stortinget burde etter mitt skjønn vært fjernet, mener han.

– Og hvorfor skal man akseptere at statsministeren kalles en landsforræder på hennes egen facebookvegg? Nå får et marginalt miljø på ytre høyre dominere fullstendig, og det framstår som om de representerer folket, fortsetter Strømmen.

– Dette er ødeleggende for debatten om migrasjonsavtalen og en fullstendig avsporing, og samtidig er det ting her som er på grensa juridisk sett, som når det snakkes om at politikere ikke har livets rett.

– Trusselen om å sprenge Stortinget burde etter mitt skjønn vært fjernet, mener forfatter og journalist Øyvind Strømmen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Eksempler

Dette er bare noen få av kommentarene Strømmen har merket seg:

«Skriver du under på på FN sin migrasjonsavtale, forsegler du da ikke din skjebne som landsforræder, Erna??? (...) Dette vil ikke bli glemt.»



«Ved å signere denne avtalen vil du bli husket som landets mest forhatte statsminister, slik landsmorderen Gro var... bare dette er ENDA verre!»



«Politikerne må stilles i front når det smelle i Norge og Europa.»



«Tror vi må gå for franske reaksjonsformer for at hun skal forstå dette, brenne biler, knuse vinduer og virkelig protestere, vi er for snille.»



«Erna Solberg er en fiende. På lik linje med alle andre politikere i Europa.»



Også et foto av Vidkun Quisling er blitt brukt. «En mann som hadde samme agenda som De Fru Solberg, forskjellen er at han jobbet for Hitler, mens De jobber for Soros», skriver mannen bak innlegget.



Les også: Dømt til fengsel for trusler mot Abid Raja

– Høy terskel

Dagsavisen har spurt Statsministerens kontor hvorfor trusselen om å sprenge Stortinget ikke er blitt fjernet, og også om hvordan statsministeren reagerer på de harde angrepene på henne.

Statssekretær Alstadsæter svarer slik i en epost til Dagsavisen:

– Statsministeren ønsker en åpen Facebook-profil hvor hun får tilbakemeldinger fra folk over hele landet. Mitt inntrykk er at folk liker denne tilnærmingen, og Erna svarer jevnlig selv i kommentarfeltet.

– De siste ukene har det vært svært høy aktivitet i kommentarfeltet om FNs migrasjonsplattform. Erna kan naturligvis ikke svare alle, og valgte derfor å skrive en blogg om hvorfor Norge velger å slutte seg til plattformen.

– I utgangspunktet skal det være en høy terskel for å fjerne ytringer i kommentarfeltet, folk skal få gi uttrykk for at de er uenige. Men rasisme, trusler og sjikane av andre mennesker vil bli fjernet, skriver Alstadsæter også.

– Dette viser først og fremst hvor vanskelig det er å røkte sosiale medier, mener Øyvind Strømmen.

Les også: Oslo-politiker angrepet inne på Rådhuset

– En fare

– Hvorfor burde Statsministerens kontor vært strengere og straks slettet trusselen om å sprenge Stortinget?

– Vedkommende mener antakelig ikke alvor, men problemet med både dette og det at statsministeren sammenlignes med Quisling, som ble skutt, er at dette kan bli lest av noen med voldspotensial, som kan få bekreftet sitt verdensbilde. I det ligger en fare. Det har vi fælslige erfaringer med i Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til Dagsavisen at de generelt sett tar trusler som de som er framsatt på statsministerens facebooksider, «på høyeste alvor».

– Vi vet fra Politihøyskolens nylige undersøkelse at 82 prosent av myndighetspersonene har opplevd hat, sjikane og trusler. Vi vet også at dette påvirker norske politikeres ytringsvilje og politiske virke. Dermed kan man anse dette som et angrep på demokratiet. Nettopp derfor ser PST alvorlig på trusler som framsettes på sosiale medier, sier seniorrådgiver Annett Aamodt.

Les også: IS kan komme tilbake (Dagsavisen+)

Denne artikkelen ble først publisert på Dagsavisen.no.