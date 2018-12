DN: Grande gråter i viktige møter og forhandlinger

Flere politikere som har jobbet tett med Venstres partileder Trine Skei Grande, sier hun tar til tårene i viktige øyeblikk, ifølge Dagens Næringsliv.

Kilder i alle de tre partiene Venstre har samarbeidet tett med de siste fem årene, sier til avisen at Grande har tatt til tårene ved flere avgjørende øyeblikk.

Grande skal ha grått under de tøffe budsjettforhandlingene i 2016, da hun satt rundt et spisebord med statsminister Erna Solberg (H) og partiledere Siv Jensen (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF). Det samme skal ha skjedd under forhandlingene om asylforliket det samme året.

Aktuelt: Grande avkrefter konflikt med Abid Raja

Hovedpersonen selv sier hun er et «følelsesmenneske».

– Jeg er politiker, partileder og kulturminister. Men jeg er også et følelsesmenneske. Det medfører av og til tårer, men også ganske ofte mye latter. Mest det siste, heldigvis. Dette er ikke bevisst. Det er slik jeg er som menneske, sier hun.

Dagens Næringsliv meldte tirsdag at Grande gråt da hun 14. november skal ha blitt presset til å beklage til Abid Raja, partiets finanspolitiske talsperson og budsjettforhandler. Da hadde Grande vakt oppsikt etter å ha nedsablet Raja i en telefonsamtale med Høyres forhandler Henrik Asheim.

Les også: Dagbladet: Raja noterte hele Grandes utskjelling