Justiskomiteen vil kartlegge tvangsbruk i fengsler

Flertallet i justiskomiteen vil at regjeringen skal kartlegge bruk av glattceller, belteseng og annen isolasjon i norske fengsler.

Komiteens innstilling er at et eget utvalg skal kartlegge denne praksisen i kriminalomsorgen, ifølge Bergens Tidende.

– Vi må få svart på hvitt hvordan situasjonen er i norske fengsler, sa Maria Aasen-Svendsrud (Ap), som sitter i justiskomiteen.

Når gir Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiets representanter sin støtte til forslaget. Tirsdag ble saken diskutert i Stortinget.

Etter et uanmeldt tilsyn kritiserte Europarådets torturkomité en rekke forhold i norske fengsler i høst. Spesielt ble det uttrykt bekymring til praksisen der suicidale og selvskadende fanger blir plassert i sikkerhetsceller uten nødvendig medisinsk tilsyn.

I november ble det kjent at tilsynsrådet Vest ikke har levert årsmelding om fengsler i regionen siden 2013. Rådet skal være et talerør for 700 innsatte og domfelte i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

