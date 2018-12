Brukte småfly til narkosmugling: – Saken har blitt mer alvorlig

En utelivsprofil som er siktet etter at politiet fant store mengder narkotika i et småfly, nekter for bestillingsrolle.

Da et småfly på vei fra Tyskland landet på Kjeller flyplass uten landingstillatelse 8. oktober, hadde alarmen for lengst gått hos både politiet og Tollvesenet. Politiet slo til og pågrep tre personer som satt i flyet. De to pilotene om bord hevder de ikke visste at flyet var stappet med narkotika. Innledningsvis antok politiet at de hadde tatt beslag i rundt 50 kilo hasj og større mengde narkotiske piller som lå i kofferter. Nå viser det seg at det var mer narkotika om bord enn først antatt. – Etter kort tid viste det seg at beslaget også innehold betydelig mengder amfetamin og kokain, sier politiadvokat Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt til ABC Nyheter. – Mer alvorlig

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere om amfetaminen og kokainen var en del av det opprinnelige beslaget, eller om det var forsøkt skjult andre steder i flyet. – Saken har blitt mer alvorlig. Derfor har vi også endret siktelsen til å gjelde grov narkotikakriminalitet. Saken er nå overført til avsnittet for annen alvorlig og organisert kriminalitet i Øst politidistrikt, sier Ek Sørensen. To personer ble senere pågrepet i Oslo og siktet i saken. En av mennene er en kjent utelivsprofil. Han er sammen med to andre medsiktede løslatt, men har fortsatt status som siktet i saken. To tyske statsborgere ble onsdag varetektsfengslet i fire nye uker. En av de tre som satt i flyet har tidligere erkjent straffskyld for smuglingen. Les også: Småfly landet på Kjeller med 50 kilo hasj Benekter bestillingsrolle Utelivsprofilens advokat, Patrick Neumann, sier til NRK at hans klient nekter for å ha en bestillingsrolle. – Han ønsker ikke å gi noen kommentar til dette siden saken er under etterforskning, annet enn at han benekter at han har noen form for bestillingsrolle, sier han. Politiet ønsker ikke å kommentere om de har avdekket kontakt mellom de siktede før og underveis i flyvningen. – Det er en naturlig del av etterforskningen å undersøke om det har skjedd lignende transporter tidligere, sier Ek Sørensen. Les også: Rapport: Mindre heroin, men like mange dør av narkotika