Utvider siktelsen mot hans norske jihad-kjæreste (31)

I vår ble en 38-åring dømt i Storbritannia til åtte års fengsel for terrorplaner mot dronningen, jøder og fotballfans. Nå utvides siktelsen mot hans 31-årige norske kjærestet.

I dag besluttet Oslo tingrett å forlenge varetektsfengslingen av den 31-årige kvinnen. Det skjer etter at påtalemyndigheten i slutten av november utvidet siktelsen mot henne til også å gjelde deltagelse i en terrororganisasjon.

Hun har nå vært varetektsfengslet i mer enn ett år, og en rettsak er berammet til å starte 14. januar. Det er satt av to uker til rettssaken.

Den engelske dronningen, jøder og fans av Tottenham skal ha vært blant de planlagte målene for den nederlandske statsborgeren Aweys Shikhey (38) som ble dømt i London i april.

Ville forlate fem barn



Han planla å forlate sin kone og fem barn til fordel for sin norske jihad-kjæreste (31) som fortsatt sitter varetektsfengslet. De ville blant annet rømme til et område styrt av sharia-lover.

38-åringen skal ha vært etterforsket av britisk politi fra februar 2017, men ble avslørt i samarbeid med myndighetene i Kenya.

Til tross for de gradiose planene fant politiet ingen konkrete bevis for en terrorhandling i Storbritannia, men det ble alstå avdekket planer om å reise til Syria til støtte for terrororganisasjonen IS som da var aktiv og hadde kontroll på store landområder.

Da ABC Nyheter omtalte den norske 31-årige kvinnen første gang i april i år, var advokaten hennes knapp.

«Min klient erkjenner ikke straffeskyld», var eneste kommentar fra hennes advokat Mona Danielsen ved Advokatfirmaet Storrvik.

Regner med lang straff



Det er ennå ikke tatt ut tiltale mot kvinnen som har vært fengslet siden 7. desember i fjor. Lagmannsretten har tidligere uttalt at «unndragelsesfaren er åpenbar» ved kjennelser om forlenget fengsling.

Til grunn for den langvarige fengslingen vises det også til en terrorparagraf som åpner for inntil seks års straff for å oppfordre noen til å begå en terrorhandling.

I september slo en også fast at man forventet en straff som «langt overskrider» den tiden hun allerede har vært fengslet. Det gjorde man med henvisning til en tidligere dom mot den kjente norske islamisten Ubaydullah Hussein.

Retten mener i sin nye kjennelse at det derfor ikke er fare for oversoning, altså for at hun vil dømmes til en mildere straff enn ett års fengsel.

Skulle gifte seg



Data-kommunikasjon som ble lagt fram i saken mot Shikey skal ha vist at de siden desember 2016 hadde diskutert å slutte seg til IS. Han ble anholdt på Stansted flyplass på vei til Syria. Før avreisen, sendte han – i følge britiske media – en melding til kjæresten i Norge:

«Du vet at jeg elsker deg, ikke bli opprørt hvis guds fiender er på flyplassen og venter på oss».

Mannen har røtter i Somalia. Han oppsøkte ulike britiske banker og sa han trengte penger til et planlagt bryllup. Dermed klarte 38-åringen å få lånt 10.000 £ (noe over 100.000 norske kroner) som skulle finansiere reise og opphold i Syria.

Før den britiske dommeren konkluderte under sin gjennomgang av saken, beskrev han deres planer som «skremmende, farlige og rystende».

– Jeg opplever deg som farlig, konkluderte dommer Martin Edmunds i april.