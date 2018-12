Gutt kritisk skadd i boligbrann i Lofoten

En åtte år gammel gutt er kritisk skadd etter en boligbrann i Svolvær i Lofoten. Også guttens bror og en nabo er skadd.

Politiet meldte om brannen klokken 23.05 tirsdag kveld. Røykdykkere som har gjennomsøkt den brennende bygningen, fastslår at det ikke er flere inne. Samtlige åtte beboere på adressen er gjort rede for.

Haukeland universitetssjukehus i Bergen opplyser onsdag morgen at en åtte år gammel gutt ble kritisk skadd i brannen.

– To mindreårige brødre har fått brannskader. I tillegg er en mann fra naboenheten også skadd, sa operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NTB natt til onsdag.

Boligen besto av to boenheter. Ved midnatt opplyste politiet at brannvesenet hadde kontroll og at det ikke var fare for spredning.

Saken oppdateres