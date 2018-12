Oslo-politiker angrepet inne på Rådhuset

En mann som var invitert til møte med kulturkomiteen, kom med rasistiske utsagn og gikk til angrep på politiker Abdullah Alsabeehg (Ap). – Nå er jeg ferdig, tenkte politikerkollega Geir Kvarme (H), som er kritisk til sikkerheten ved rådhuset.

En mann som var invitert til møte med kulturkomiteen kom med rasistiske utsagn og gikk til angrep på politiker Abdullah Alsabeehg (Ap).

– Det var et par strakser der hvor jeg tenkte «nå er jeg ferdig». Det var en jævlig ubehagelig situasjon. Jeg ble skikkelig redd.

Det forteller Høyre-politiker Geir Kvarme.

Tidligere denne høsten var han sammen med andre politikere i rådhusets kulturkomité på en såkalt deputasjon. Et møte med eksterne som har bedt om å få møte med komiteen. Men denne dagen gikk det ikke som vanlig, da en person de var i møte med gikk til et tilsynelatende rasistisk angrep på Ap-politiker Abdullah Alsabeehg.

– Dette var ikke hverdagskost, sier kollega Kvarme.

Avvist tidligere på dagen

Allerede tidlig på dagen hadde mannen oppført seg unormalt. I en rapport fra Rådhusets forvaltningstjeneste, som har ansvar for sikkerheten på Rådhuset, står det at han ble avvist og vist bort fra Rådhuset noen timer tidligere.

Mannen skal ha kommet altfor tidlig, og vaktene ba han om å gå, og heller komme tilbake senere.

Da reagerte vedkommende med å «vise fingeren til sikkerhetsbetjent og roper ’satan’», ifølge rapporten.

Likevel ble han tatt imot og plassert på et møterom sammen med en uforvarende kulturkomité bare noen timer senere.

Geir Kvarne (H). Foto: Krister Sørbø/Dagsavisen

To rapporter

Det finnes to rapporter fra hva som skjedde inne i «Komiteens møterom» i tredje etasje på Rådhuset.

En av rapportene er fra Rådhusets forvaltningstjeneste, og en er fra møteleder denne dagen, Rødt-politiker Eivor Evenrud.

Dagsavisen har sett begge rapportene, men i sladdet form. For å beskytte mannens privatliv er en rekke opplysninger om hendelsesforløpet holdt tilbake. Men her er det som skjedde:

– Snakke om grisemat

Mannen skal ha oppført seg rart fra starten av. Han skal ha gitt mye oppmerksomhet til Abdullah Alsabeehg, den eneste personen i møtet med mørk hudfarge.

– Han var veldig opptatt av å snakke om grisemat. Om svin. Om bacon. Så begynte han å snakke om å dyrke det norske, forteller Geir Kvarme.

Personen skal også ha omtalt verdenskulturfestivalen Mela som «negerfestivalen».

– Han kom med ganske rasistiske utsagn. Og etter hvert begynte han å beskytte seg fra å se på Abdullah, ved å holde en laptop mellom dem, forteller Kvarme.

Det bisarre grepet bekreftes av flere andre som var til stede, og ble oppfattet som rent rasistisk motivert.

Da møtet ble stadig rarere, og mannens oppførsel fortsatte å være avvikende, prøvde møteleder Eivor Evenrud å avslutte møtet.

«Oppfattes som svært truende»

Da skal mannen ha stukket hånda raskt ned i en ryggsekk, noe som skremte møtedeltakerne kraftig.

– Jeg fikk en vill fantasi om at han hadde et våpen i bagen og skulle skyte meg, sier Geir Kvarme.

– Jeg rakk liksom å tenke «i dag skal jeg dø», sier han.

Også andre på møtet oppfattet situasjonen på samme måte, at mannen grep etter et våpen.

Personen «Bøyer seg over sekken som ligger på stolen ved siden av seg, og oppfattes av samtlige andre i rommet som svært truende på dette tidspunktet», står det i rapporten fra møteleder Evenrud.

Løftet glass

Mannen skal også ha løftet et glass på en truende måte, som om han skulle slå eller kaste det mot Alsabeegh.

– Det ble etter hvert en veldig tilspisset situasjon. Han resiste seg opp, og slik jeg oppfattet det var han i ferd med å skulle kaste noe, sier Kvarme.

«Han løftet et glass og sto på en måte som om han skulle kaste det på komiteens medlemmer», skriver Evenrud.

Deretter skal mannen ha begynt å løpe rundt møtebordet, noe som ble oppfattet som om han gikk til angrep på Alsabeehg. Ap-politikeren rakk da å forlate rommet, mens mannen ble avskåret av en sekretær. Deretter kom en sikkerhetsvakt inn og tok hånd om situasjonen.

Senere ble mannen bortvist fra Rådhuset.

Vil ikke kommentere sikkerheten

Lars Arne Ryssdal, som er direktør for bystyrets sekretariat. Foto: Aslak Borgersrud/Dagsavisen

Dagsavisen har fått møte Lars Arne Ryssdal, som er direktør for bystyrets sekretariat, og Marit Jansen, som er rådhusforvalter, og dermed sjefen for sikkerhetstjenesten på Rådhuset.

Ingen av de to vil kommentere sikkerhetsarbeidet ved hendelsen direkte.

– Vi er opptatt av at personen som kom utenfra verken direkte eller indirekte skal kunne identifiseres, sier Lars Arne Ryssdal.

– Burde ikke komiteen blitt gjort oppmerksom på situasjonen tidligere på dagen?

– Det er vanskelig å svare annet enn at det er gjort noen vurderinger. Generelt skal det mye til for å avvise folk, sier Marit Jansen.

– Sett i ettertid, var det riktig å slippe han inn?

– Det er vanskelig å svare på i ettertid. Det skal mye til for nekte folk adgang til et åpent møte. Men som alltid etter hendelser, går vi gjennom rutiner med tanke på forbedringer, sier hun.

Vil ikke stramme inn

– Bystyret ønsker jo at møtene skal være åpne, det er også en plikt etter loven. Vi ønsker ikke å stramme inn på dette, selv i tilfeller hvor vi vet at publikum ønsker å demonstrere. De slippes inn på bystyremøtene da også, sier Ryssdal.

– Så er det en del vurderinger vi ikke kan gå inn i her. Vi evaluerer i ettertid, sier han.

Jansen forteller at det ikke ernoen rutine at bagger gjennomgås eller ransakes. Rådhuset har heller ikke anmeldt vedkommende, men overlatt det til politikerne selv.

– Har dere tidligere hatt noen erfaringer med personen?

– Det kan jeg ikke svare på, sier Jansen.

– Politikerne var redde for å bli drept. Oppfattet dere situasjonen som så dramatisk?

– Politikerne opplevde en truende situasjon. Det er det viktig å ta hensyn til, og finne tiltak som forebygger at dette gjentar seg. Hendelsen har nok bevisstgjort politikerne. Men administrasjonen har ikke i prosessen i etterkant fått i oppdrag å stramme inn på regelverket, sier Ryssdal.

– Den subjektive opplevelsen, frykten, den trenger ikke å være den samme som den reelle situasjonen, presiserer han.

– Hva skjedde med personen etter situasjonen?

– Det naturlige er at vedkommende blir bedt om å forlate bygningen, sier Jensen.

Marit Jansen er rådhusforvalter, og dermed sjefen for sikkerhetstjenesten på Rådhuset. Foto: Aslak Borgersrud/Dagsavisen

Kritisk

Geir Kvarme er kritisk til arbeidet som ble gjort av sikkerhetsavdelingen denne dagen.

– Vi som politikere må ha grunn til å føle oss trygge, sier han.

– Jeg har skjønt at dette var et menneske som sikkerhetsavdelingen hadde et øye på. De hadde episoder med han på forhånd, sier Kvarme.

Han mener komiteen burde vært informert, så de kunne forholdt seg til det. Han skulle også gjerne sett en fra sikkerhetsavdelingen inne i rommet.

– Jeg følte at vår sikkerhet var satt litt på prøve. Det var en veldig ubehagelig opplevelse. Det er viktig at rådhusforvaltningen gjør noen vurderinger og grep, situasjonen ble ikke håndtert optimalt fra forvaltningen, sier Kvarme.

Skal være trygt

Ap-politiker Abdullah Alsabeehg vil ikke gå inn i hendelsesforløpet overfor Dagsavisen, men har likevel gitt noen kommentarer til saken.

– Ingen folkevalgte skal oppleve at noen løper truende etter dem. Rådhuset er byens demokratiske verksted og skal være trygt for alle, mener han.

– Hendelsen skal ikke stoppe meg fra å gjøre min jobb som folkevalgt, understreker Alsabeehg.

– Ble du skremt?

– Ja.

