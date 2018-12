Dette er blant de ventede hendelsene onsdag 5. desember.

Statsbegravelse for George H.W. Bush

Onsdag hedres tidligere USA-president George H.W. Bush med en minnegudstjeneste i Washington National Cathedral, hvor han begraves på statens bekostning.

Båren blir deretter fløyet til Texas der Bush torsdag stedes til hvile på Bush-familiens gravsted.

May grilles om Brexit

Storbritannias statsminister Theresa May stiller i den ukentlige spørretimen i Underhuset der hun nok en gang ventes å bli grillet om brexitavtalen.

May sparker torsdag i gang en fem dager lang maratondebatt om brexit før Underhuset tirsdag om en uke skal stemme over hennes avtale med EU, hvor eksperter venter hun kommer til å gå på et sviende nederlag.

Første playoffkamp

Etter å ha vunnet mot Nest-Sotra og Sogndal er Aalesund, som havnet på tredjeplass i OBOS-ligaen, klar for eliteseriekvalifisering mot Stabæk onsdag kveld.

Den første playoffkampen spilles på Nadderud klokken 18 i dag, før returkampen spilles på Color Line Stadion førstkommende mandag.

Høye svarer om abortloven

Helseminister Bent Høie (H) stiller i en interpellasjonsdebatt på Stortinget om kvinners rettigheter dersom abortloven endres.

Interpellasjonen kommer etter at det forrige uke ble klart at statsminister Erna Solberg (H) ikke hadde fortalt Stortinget at Helsedepartementet hadde vurdert endringer i abortloven – som en direkte følge av KrFs debatt om hvilken regjering partiet skulle søke samarbeid med.

Norge i EM-sluttspill

Norges håndballkvinner møter Romania i kveld til tredje runde i EM-sluttspillet. Kampen spilles i Montbéliard i Frankrike klokken 21.

I tillegg møtes Tyskland-Tsjekkia og Ungarn-Spania til kamp i gruppe D.





(©NTB)