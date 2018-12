Erna Solberg må stå skolerett i Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) ble reddet av KrF, men blir møtt med mistillit fra den rødgrønne opposisjonen når Stortinget debatterer terrorsikring onsdag.

Solberg (H) har satt av hele dagen til å være til stede i salen når Stortinget behandler saken om objektsikring, fremgår det av statsministerens kalender.

Statsminister Solberg tok selvkritikk. Hør hennes uttalelse fra Stortingets talerstol i videoen øverst.

Riksrevisjonen har i flere rapporter pekt på svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Saken har vært belyst gjennom fire høringer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

«Svært alvorlig» og «sterkt kritikkverdig»

Dramatikken i saken ble imidlertid dempet da KrF varslet at partiet ikke kommer til å gå for mistillit. Det betyr nemlig at det ikke er flertall for mistillit, selv om Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt støtter mistillit.

KrF har lenge vært sterkt kritisk til regjeringens håndtering av sikkerhetsarbeidet, men landet på formuleringene «svært alvorlig» og «sterkt kritikkverdig» Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

KrF har lenge vært sterkt kritisk til regjeringens håndtering av sikkerhetsarbeidet, men landet på formuleringene «svært alvorlig» og «sterkt kritikkverdig». Miljøpartiet De Grønne har valgt å følge KrF og støtter dermed ikke mistillit, får NTB bekreftet tirsdag.

Daddelvedtak



Saken ender dermed med et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en regjering uten å erklære mistillit.

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse, og jeg ser at den burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget, sa Solberg til NTB i november.

– Statsministeren bør beklage

Statsminister Erna Solberg (H) bør beklage at regjeringen ikke har gjort jobben med å terrorsikre viktige bygg og infrastruktur, mener kontrollkomiteens leder.

– Jeg syns hun burde beklage, for det har hun ikke gjort, sier Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Han har likevel ikke altfor høye forventninger når Stortinget onsdag behandler Riksrevisjonens siste rapport, som viser svikt i arbeidet med objektsikring.

Leder Dag Terje Andersen (Ap) og resten av kontroll- og konstitusjonskomiteen lyktes i å få avgradert deler av Riksrevisjonens rapport om terrorsikring. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Jeg håper at statsministeren er ydmyk om det mest alvorlige, at jobben ikke er gjort og at det fortsatt er lenge til at jobben er gjort med å sikre samfunnssikkerheten. Og så håper jeg hun er ydmyk for at de har gitt Stortinget feil og mangelfull informasjon, sier lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NTB.

Men Andersen mener statsministeren har hatt mange anledninger tidligere til å vise at hun er ydmyk og er derfor usikker på hva han kan forvente nå.

– Vi hadde en sak til behandling i fjor. Da opplevde vi at regjeringen sminket virkeligheten, påpeker han.

Den rødgrønne opposisjonen har gjort det klart at de ikke har tillit til regjeringen, men Kristelig Folkeparti, som skal forhandle om å komme inn i regjeringen, ville ikke være med å sikre flertall for mistillitsforslaget. Partiet støtter i stedet et såkalt daddelvedtak, det vil si sterk kritikk av regjeringen.

Harberg (H): Står respekt av Solbergs erkjennelse



Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder Svein Harberg (H) mener at statsminister Erna Solberg (H) har lagt seg tilstrekkelig flat i terrorsikringssaken.

Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen (Ap), sammen med Svein Harberg (H), Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg skjønner at det kommer kritikk mot regjeringen for manglende informasjon om nye planer og mål for gjennomføringen av tiltakene. Jeg er derfor svært fornøyd med at statsministeren var så tydelig i høringen om at dette burde vært meldt tilbake til Stortinget på en bedre måte, sa Harberg i debatten om objektsikring der opposisjonen har fremmet mistillitsforslag mot regjeringen.

Han siterte deretter statsministeren som i den åpne høringen om objektsikring i kontroll- og konstitusjonskomiteen sa at Stortinget burde vært informert tidligere, tydeligere og mer samlet, noe hun på vegne av regjeringen tok selvkritikk på.

– Det er en erkjennelse det står respekt av. Statsministerens uttalelser viser at hun tar Stortinget på alvor, sa Harberg.

Nestlederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen avsluttet sitt innledende innlegg med å kritisere opposisjonen som han mener er mer opptatt av et politisk spill enn sakens alvor.

Utgangspunktet for onsdagens debatt er kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens knusende rapport som konkluderte med at regjeringens mangelfulle arbeid med objektsikring har vært «svært alvorlig». Det er den sterkeste ordlyden Riksrevisjonen kan komme med.

– Regjeringen har sminket på sannheten

Regjeringens medlemmer har tegnet et sminket bilde av situasjonen for terrorsikringen i Norge, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

Stortinget behandler onsdag Riksrevisjonens kritikk av regjeringens arbeid med å sikre viktige bygg og infrastruktur mot angrep.

Statsminister Erna Solberg (H) kan vente seg hard kritikk når saken om objektsikring debatteres i Stortinget onsdag. Men mistillit blir det ikke. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– I stedet for å ta alle de dokumenterte manglene på alvor, har regjeringens propagandaapparat satt inn alle ressurser på å forsøke å tåkelegge og avdramatisere innholdet, sa Andersen da han la fram kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling.

Andersen viste til at Riksrevisjonen har levert to rapporter, begge kritiske til regjeringens arbeid med å sikre viktige bygg og infrastruktur. Han anklaget regjeringen for å ha tegnet et sminket bilde av situasjonen da Stortinget behandlet den første rapporten. I en ny rapport slo Riksrevisjonen fast at det fortsatt var store mangler.

De rødgrønne har erklært at de ikke har tillit til regjeringen i saken, men Kristelig Folkeparti ville ikke være med på et mistillitsforslag. Andersen påpeker likevel at det er en samlet komité som står bak store deler av de kritiske merknadene.

– Jeg håper at etter denne behandling, dersom regjeringen fortsatt sitter, at denne innstillingen fører til at regjeringen tar ansvaret på større alvor og at statsministeren heretter følger opp sakene, sa Andersen.

Komiteen krever at regjeringen legger fram en helhetlig gjennomgang av planene, forventet framdrift og kostnadene ved objektsikringen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.