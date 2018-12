Brann i industriområde i Mo i Rana

Politiet ba beboere lukke vinduer etter at det brøt ut en kraftig brann i en kontorbygning i Mo i Rana. Noen timer senere er brannen nær slukket.

Politiet fikk melding om brannen ved industriområdet natt til onsdag. Det kom åpne flammer ut av bygningen, som er på to etasjer.

Brannvesenet, som har kjempet mot flammene i flere timer, begynner ved 4.30-tiden å få kontroll på situasjonen. Det er ikke meldt om personskader.

– Det skal normalt ikke være personer inne på denne tiden av døgnet, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NTB.

Det er kraftig røykutvikling med svak østlig vindretning fra stedet. Politiet ber beboere i området holde vinduer lukket.

Politiet opplyser også at et større område rundt bygningen er sperret av fordi det er hydrogenflasker i bygningen. Ingen beboere er evakuert ettersom området i hovedsak består av industribygninger, men flere veier er sperret, uten at det hittil har skapt trafikale problemer.

(©NTB)