MC-drapet: Forsvarerne klandrer politiets førstehjelp

Forsvarerne til to menn på 29 og 34 år som er tiltalt for MC-drapet i Asker i fjor, mener det er politiets førstehjelp som er årsaken til at mannen døde.

Forsvarerne framholdt derfor i tingretten tirsdag at mennene bør dømmes for grov vold, ikke drap, skriver TV 2. Søndag 22. januar i fjor ble en 31 år gammel mann funnet kraftig forslått i sin egen leilighet i Asker etter å ha blitt oppsøkt av sju menn, flere av dem fra MC-klubben Rock Machine MC. Politiet ankom åstedet klokken 21.36, ti minutter før ambulansepersonell ankom. I løpet av de ti minuttene skal politibetjenten ha snudd mannen over på ryggen, før avdøde, som da var i live, fikk innblåsinger og hjertekompresjoner. – Politiet snur ham på ryggen og renser ikke svelget. Faren for å få blod ned i lungene da, er overhengende. Vi mener fornærmedes liv kunne vært reddet om han handlet annerledes, sier den drapstiltalte 34-åringens forsvarer Mette Yvonne Larsen. Hun får full støtte fra advokat Johannes Wegner Mæland, som forsvarer den drapstiltalte 29-åringen. Rettsmedisiner, overlege Arne Stray-Pedersen, avfeide imidlertid teorien under tirsdagens rettsmøte. Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært at fornærmede, som nylig var blitt kastet ut av MC-klubben, hadde truet med å sprenge klubbhuset deres med håndgranat. (©NTB)